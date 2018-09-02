Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Значительно увеличившееся за последнее время предложение пока не влияет на средний уровень цен. Обычно с ростом конкуренции собственники охотнее переписывают цены в сторону уменьшения, однако сейчас мы видим обратную ситуацию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1310 $/м2, что является максимальным значением с января 2016 года.

Данные по спросу в августе, которые будут доступны на следующей неделе, должны пролить свет на происходящее. По числу совершенных в конце лета сделок можно будет судить – является рост цен следствием повышенного спроса или это лишь оптимизм вернувшихся из отпусков продавцов.



