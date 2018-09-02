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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

03.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Значительно увеличившееся за последнее время предложение пока не влияет на средний уровень цен. Обычно с ростом конкуренции собственники охотнее переписывают цены в сторону уменьшения, однако сейчас мы видим обратную ситуацию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1310 $/м2, что является максимальным значением с января 2016 года.

Данные по спросу в августе, которые будут доступны на следующей неделе, должны пролить свет на происходящее. По числу совершенных в конце лета сделок можно будет судить – является рост цен следствием повышенного спроса или это лишь оптимизм вернувшихся из отпусков продавцов. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

На первичном рынке цены в последнее время идут вниз. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1255 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 0,7%. Рост предложения наблюдается уже 1,5 месяца, но в последнее время процесс начал замедляться.

Предложение 2- и 3-комнатных квартир увеличилось на 0,5% и 0,8% соответственно. Квартир с четырьмя комнатами стало больше на 2,8%. 1-комнатные квартиры были единственным сегментом, где объектов по итогам недели стало меньше (-0,2%).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 сентября следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Рост цен наблюдается у всех типов квартир уже две недели кряду. Максимальные темпы роста по итогам прошедших 7 дней демонстрировали 2-комнатные квартиры (+0,4%), остальные приросли в цене на 0,1-0,3%. За последний месяц 1 комнатные квартир подорожали на 1%, у других типов квартир показатели скромнее.

Изменение цен в районах Минска на 3 сентября выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Заводском оно составило 0,3%, а в Октябрьском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,3%) и Центральном (+0,5%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 августа - 3 сентября 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 742 $/м2 (+0,3%), Витебск – 600 $/м2 (+0,3%), Гомель – 634 $/м2 (+0,2%), Гродно – 692 $/м2 (-0,4%), Могилев – 612 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,4% и составляет 2505 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю не изменилась и составляет 1539 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% и составляет 936 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 27 августа по 3 сентября 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках...
 
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