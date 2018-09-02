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Первые торги осени: подорожали российский рубль и доллар
03.09.2018 15:12 — Новости Экономики | БДГ
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября значительно укрепились российский рубль и доллар.
Он подорожал на 0,0176 до 3,0794 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Доллар вырос на 0,0047 до 2,0886 рубля.
Евро подешевел на 0,0102 до 2,4218 рубля.
Днем в понедельник курс доллара в банках страны достиг отметки 2,10 рубля.
Банки покупают доллары по цене 2,073 – 2,087 рубля, евро – до 2,42 рубля, 100 российских рублей – 3,19 белорусского.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября значительно укрепился российский рубль. Он подорожал на 0,0176 до 3,0794 белорусского рубля за 100 российских рублей....
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