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Первые торги осени: подорожали российский рубль и доллар

03.09.2018 15:12 — Новости Экономики | БДГ  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября значительно укрепились российский рубль и доллар.

Он подорожал на 0,0176 до 3,0794 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Доллар вырос на 0,0047 до 2,0886 рубля.

Евро подешевел на 0,0102 до 2,4218 рубля.

Днем в понедельник курс доллара в банках страны достиг отметки 2,10 рубля.

Банки покупают доллары по цене 2,073 – 2,087 рубля, евро – до 2,42 рубля, 100 российских рублей – 3,19 белорусского.

 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября значительно укрепился российский рубль. Он подорожал на 0,0176 до 3,0794 белорусского рубля за 100 российских рублей....
 
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