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КГК: Полоцкое частное предприятие по теневой схеме ввезло в Беларусь из России цветы почти на 204 тыс. рублей

03.09.2018 14:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 сентября. Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований в 2018 году провел проверку деятельности полоцкого частного предприятия, которое осуществляло оптовую и розничную торговлю цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормом. Установлена неуплата ввозного налога на добавленную стоимость в размере почти 40,8 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, директор и учредитель частного предприятия вели цветочный бизнес на территории Полоцка, Новополоцка, Россонского района. При поставке цветов в Беларусь из России руководители фирмы в течение года реализовывали схему минимизации налоговых выплат. Так, большая часть продукции приобреталась ими за наличный расчет и ввозилась вместе с официально приобретенной, в бухгалтерском учете сделки не отражались в полном объеме, и, соответственно, в налоговую инспекцию представлялись декларации с недостоверными сведениями.

Оперативники финансовой милиции установили, что за 2015 год частное предприятие по теневой схеме приобрело у российского предпринимателя цветочную продукцию почти на 204 тыс. рублей, не уплатив налоги в бюджет в крупном размере.

Материалы проверки были переданы в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета. В отношении учредителя и директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

Коммерсанты признали факт неуплаты налогов и принимают меры по погашению ущерба, причиненного бюджету, отметила пресс-служба.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 сентября. Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований в 2018 году провел проверку деятельности полоцкого частного предприятия, которое...
 
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