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Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество
03.09.2018 15:40 — Новости Экономики | Tut.by
В понедельник премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба правительства России.
Кроме того, Румас и Медведев обсудили график предстоящих российско-белорусских контактов.
Как недавно рассказывал президент Беларуси, он договорился с Владимиром Путиным
Предварительной датой такой встречи главами государств
Сергей Румас также поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Беларуси.
По данным Белстата, в первом полугодии 2018 года экспорт товаров в Россию составил 6,4 млрд долларов, увеличившись на 4,8%, импорт — 11,1 млрд долларов (+24,4%). Сальдо сложилось отрицательное в размере 4,7 млрд долларов (в прошлом году — 2,8 млрд долларов). Стоимостные объемы экспорта в Российскую Федерацию увеличились
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В понедельник премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества,...
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