Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество

В понедельник премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба правительства России.

Кроме того, Румас и Медведев обсудили график предстоящих российско-белорусских контактов.

Как недавно рассказывал президент Беларуси, он договорился с Владимиром Путиным в Сочи , «что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность… и встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств».

Предварительной датой такой встречи главами государств обозначено 21 сентября .

Сергей Румас также поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Беларуси.

По данным Белстата, в первом полугодии 2018 года экспорт товаров в Россию составил 6,4 млрд долларов, увеличившись на 4,8%, импорт — 11,1 млрд долларов (+24,4%). Сальдо сложилось отрицательное в размере 4,7 млрд долларов (в прошлом году — 2,8 млрд долларов). Стоимостные объемы экспорта в Российскую Федерацию увеличились

по всем группам товаров, за исключением энергетических и продовольственных.

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