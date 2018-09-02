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Беларусь получила суверенный кредитный рейтинг от китайского CCXI, открыв дорогу панда-бондам
03.09.2018 15:46 — Новости Экономики | Tut.by
Китайское рейтинговое агентство «Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг Компани Лимитэд» (CCXI) присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом, сообщает посольство Беларуси в Китае.
Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне «BBg».
Агентство отметило восстановление экономического роста после двухлетней рецессии, а также устойчивость системы государственных финансов благодаря мерам по бюджетной консолидации. Среди других сильных сторон страны эксперты CCXI выделяют обширную производственную базу Беларуси, диверсификацию производства и высокий уровень жизни населения.
Драйвером для повышения рейтинга могут стать более высокие, чем ожидается, темпы роста экономики, диверсификация портфеля государственного долга и повышение эффективности управления.
Факторами понижения рейтинга агентство называет замедление темпов экономического роста и структурных реформ, а также возможное увеличение нагрузки на бюджет.
Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке Китая.
Присвоенные агентством CCXI рейтинги послужат дополнительной независимой оценкой кредитоспособности Беларуси для зарубежного инвестиционного сообщества, отмечают в посольстве.
Напомним, Минфин планировал разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет, но для этого было необходимо
В начале мая министр финансов
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Китайское рейтинговое агентство "Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг Компани Лимитэд" (CCXI) присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской...
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