Беларусь получила суверенный кредитный рейтинг от китайского CCXI, открыв дорогу панда-бондам

Китайское рейтинговое агентство «Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг Компани Лимитэд» (CCXI) присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом, сообщает посольство Беларуси в Китае.



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Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне «BBg».

Агентство отметило восстановление экономического роста после двухлетней рецессии, а также устойчивость системы государственных финансов благодаря мерам по бюджетной консолидации. Среди других сильных сторон страны эксперты CCXI выделяют обширную производственную базу Беларуси, диверсификацию производства и высокий уровень жизни населения.

Драйвером для повышения рейтинга могут стать более высокие, чем ожидается, темпы роста экономики, диверсификация портфеля государственного долга и повышение эффективности управления.

Факторами понижения рейтинга агентство называет замедление темпов экономического роста и структурных реформ, а также возможное увеличение нагрузки на бюджет.

Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке Китая.

Присвоенные агентством CCXI рейтинги послужат дополнительной независимой оценкой кредитоспособности Беларуси для зарубежного инвестиционного сообщества, отмечают в посольстве.

Напомним, Минфин планировал разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет, но для этого было необходимо получить рейтинг у китайского агентства.

В начале мая министр финансов говорил , что ведется работа с китайскими рейтинговыми агентствами над получением рейтинга. «Думаю, что если до конца текущего года мы его получим и будет положительное решение Народного банка Китая, то до конца 2018 года либо в начале будущего мы сможем впервые выйти на китайский внутренний финансовый рынок», — говорил ушедший на прошлой неделе в отставку Владимир Амарин. Минск планирует разместить суверенные облигации в виде панда-бондов.