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Правозащитники: в августе в Беларуси существенно ухудшилась ситуация с правами человека

03.09.2018 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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В августе наблюдалось существенное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, говорится в обзоре, подготовленном закрытым властями правозащитным центром «Весна».

В частности, в местах лишения свободы продолжают находиться политзаключенные Михаил Жемчужный и признанный международной правозащитной организацией «Международная амнистия» (Amnesty International) узником совести Дмитрий Полиенко. Администрация президента отказала в помиловании Жемчужного, проигнорировав таким образом обращение представителей правозащитного сообщества страны, говорится в документе.

24 августа в отношении лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Лидеры профсоюза приговорены к ограничению свободы без направления в учреждения открытого типа сроком на 4 года без конфискации имущества и с запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет. В связи с этим национальные и международные правозащитные и профсоюзные организации призвали власти Беларуси отменить вынесенный приговор и прекратить давление на независимые профсоюзы, отмечается в обзоре.

7 августа Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, сделанный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) в отношении журналистов и редакторов ряда информационных интернет-ресурсов. В этот же день по месту жительства журналистов и в редакциях СМИ, среди которых ведущий информационный портал tut.by и независимое информационное агентство БелаПАН, были проведены обыски, семеро журналистов помещены в изолятор временного содержания.

«Очевидно, что репрессивные и непропорциональные действия властей вызвали большой общественный резонанс, в том числе и за пределами Беларуси», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, отмечается в обзоре, в течение августа были зафиксированы «многочисленные факты давления» на независимых журналистов-фрилансеров и блогеров, факты задержаний и административных арестов участников мирных собраний.

 
 
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В августе наблюдалось существенное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, говорится в обзоре, подготовленном закрытым властями правозащитным центром...
 
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