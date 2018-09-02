Защитник Куропат Денис Урбанович арестован на 7 суток, Максим Винярский - на 10, Филипп Шавров - штраф

Задержанные 1 сентября участники акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Денис Урбанович и Максим Винярский арестованы на семь и десять суток соответственно. Соответствующее решение 3 сентября вынес суд Минского района, сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Еще один задержанный — Филипп Шавров — оштрафован на 20 базовых величин (490 рублей).

Активисты признаны виновными по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Урбановича, Винярского и Шаврова задержали в субботу, 1 сентября, около 20.30 после очередного инцидента возле ресторанно-развлекательного комплекса. Их отвезли в районный отдел милиции, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания Минского района.

Как сообщила БелаПАН общественная активистка Ольга Николайчик, Шавров принес к ресторану большой камень, который положил посередине проезда на территорию комплекса «Поедем поедим». Протестующие стояли возле камня, препятствуя движению машин. «Нас стали отталкивать от проезжающих машин сотрудники ресторана, „топтуны“, затем приехали сотрудники Боровлянского отдела милиции, гаишники. Пытались оттащить камень, но мы не дали этого сделать», — сказала Николайчик.

Затем, по ее словам, к ресторану подъехал серебристый микроавтобус, куда затащили трех активистов. «Денис успел выкрикнуть, что им угрожают отбить всё», — добавила активистка.

Протесты против работы ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты, где расстреливали жертв сталинских репрессий, длятся с 31 мая.