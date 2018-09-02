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Как продвигать экспортеров на мировые рынки - в Минске обсуждают с экспертами ВТО

03.09.2018 19:01 — Новости Экономики | БT  
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Сегодня участники соглашения ВТО по госзакупкам - 47 стран. У Беларуси статус наблюдателя при комитете этой международной организации.
 
 
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Речь идет и о механизмах защиты национальных производителей при вступлении в торговую организацию. Здесь важна и подготовка нормативной базы, и адаптация законов...
 
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