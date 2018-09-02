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Глава "Белнефтехима" прокомментировал заявление министра РФ об экспорте нефтепродуктов в Беларусь

03.09.2018 19:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — отметил Андрей Рыбаков.

Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

В настоящий момент белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.

«Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», — заключил Андрей Рыбаков.

Переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере будут продолжены.

Новость взята из открытого доступа РУП «БЕЛТА» в соответствии с правилами, указанными на сайте агентства.

 
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Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Такое мнение...
 
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