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Глава "Белнефтехима" прокомментировал заявление министра РФ об экспорте нефтепродуктов в Беларусь
03.09.2018 19:55 — Новости Экономики | Tut.by
Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Такое мнение корреспонденту
«Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала
Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.
В настоящий момент белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.
«Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», — заключил Андрей Рыбаков.
Переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере будут продолжены.
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Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Такое мнение...
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