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В России прекращена реализация партии белорусского ветеринарного препарата
03.09.2018 19:30 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 сентября. В России прекращена реализация партии ветеринарного препарата "Аллервет" (димедрол для животных) производства белорусского ООО "Белкаролин", сообщило 3 сентября управление Россельхознадзора по Тверской области.
Причиной стало отклонение по показателю концентрации водородных ионов (pH). Пробу отобрало управление ведомства по Чувашии и Ульяновской области.
"Белкаролин" находится в Витебске. На рынке с 2004 года.
БелаПАН.
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Минск, 3 сентября. В России прекращена реализация партии ветеринарного препарата "Аллервет" (димедрол для животных) производства белорусского ООО...
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