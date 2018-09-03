Украина на три года ограничила поставки продукции с трех химзаводов Беларуси

В «интересах национальных производителей» Украина с 1 сентября ограничила поставки серной кислоты и олеума. Она традиционно приобретала эти продукты на трех крупнейших химических предприятиях Беларуси — Гомельском химическом заводе, новополоцком «Нафтане» и «ГродноАзоте», пишет «Радыё Свабода» .

В Министерстве экономического развития и торговли Украины журналистам свое решение обосновали антидемпинговым расследованием, которое одобрила Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли Украины.

Квоты на белорусскую продукцию будут действовать три года. До 31 августа 2019 года Беларусь сможет поставить в Украину 30,769 тысячи тонн продукции, с 1 сентября 2019-го до 31 августа 2020-го — 32,307 тысячи тонн. А с 1 сентября 2020-го до 31 августа 2021-го — 33,923 тысячи тонн.

Также Украина одновременно ввела квоты для аналогичной продукции из России и ряда других стран, за исключением стран Африки, Азии и СНГ. Украинские власти считают, что эти меры позволят украинским предприятиям увеличить объемы производства, а также диверсифицировать поставки.

Напомним, год назад в Украине по заявлению Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) возбудили специальное расследование импорта в Украину серной кислоты и олеума.

Украинские экономисты подсчитали, что в некоторых сферах белорусские поставки в Украину за последние четыре года заняли 99% рынка. Например, импорт серной кислоты с 2014 года по 2017-й вырос более чем втрое, а ее цена была вдвое меньше себестоимости украинских производителей.

В первом полугодии 2018 года Беларусь экспортировала в Украину 25,569 тысячи тонн серной кислоты. И хотя это на 2% меньше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде, в денежном измерении стоимость поставок в текущем году увеличилась почти вдвое — с 606,9 тысяч долларов в январе-июне 2017 года до 1,123 миллиона долларов в этом году.