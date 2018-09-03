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Россия может сократить объемы нефтепродуктов для Беларуси в 10 раз

04.09.2018 08:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Потери России от беспошлинных нефтепродуктов, поставляемых в Беларусь, составили 1,5 млн долларов в 2017 году и такую же сумму в 1 полугодии в 2018-м.

Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов 3 сентября.

По его словам, беспошлинные нефтепродукты по сути являются скрытой формой субсидирования Республики Беларусь. Поэтому Россия может сократить поставки с 2 млн тонн до 100-300 тысяч тонн в год. Ограничение планируется только на период, пока российская сторона завершит налоговый маневр в нефтяной сфере.

«Поставляя нефтепродукты в Беларусь, российский бюджет недополучает экспортные пошлины, так как эти нефтепродукты идут на удовлетворение внутренних потребностей рынка Республики Беларусь», — цитирует слова Сазанова РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».

Напомним, 3 сентября на обсуждении баланса поставок на 2019 год министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что поставки в нашу страну нефтепродуктов из РФ экономически нецелесообразными.

В этот же день глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС.

«Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — отметил Рыбаков.

По его словам, белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства. 

 
 
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Потери России от беспошлинных нефтепродуктов, поставляемых в Беларусь, составили 1,5 млн долларов в 2017 году и такую же сумму в 1 полугодии в 2018-м.
 
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