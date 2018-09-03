Norfa столкнулась с проблемами в Беларуси: суд затянулся, а строительство стоит

Один крупнейших торговых операторов Литвы Norfа Norfos mažmena в 2015 году подписал договор о строительстве магазинов в Беларуси. Сейчас этот проект переживает не лучшие времена. Штрафы, суды, а строительство стоит — все это заставляет торговцев задуматься о банкротстве, пишет Delfi.lt .



Дайнюс Дундулис. Фото: 15min.lt

Три года назад компания планировала построить магазин площадью 4000 кв. м в Витебске. Всего в общей сложности было запланировано строительство трех объектов, но развить их до сих пор не удалось. Принятие новых законов и своевременно неоконченное строительство привело обе стороны в суд, тяжба длится почти год.

— Появился закон, согласно которому, если объект не построен в установленное время, надо платить за аренду земли. Но суть в том, что, когда мы подписали договор о строительстве, такого закона еще не было, — сообщил глава компании Дайнюс Дундулис.

Из-за неоконченного строительства в городе Волковыске Norfa mažmena должна городскому бюджету 200 000 евро.

— Город упорствует, чувствует себя оскорбленным и требует этих денег. Из-за разных бюрократических проволочек ни одно строительство так и не было завершено. Проектировщики делают не то, что нужно, а то, что хотят, не учитывают мнение заказчика. Это приводит к разногласиям, тянется время. Кроме того, некомпетентно работает строительная инспекция. Они могут осмотреть объект только раз в месяц, нам приходится ждать, работа стоит, — сказал Дундулис.

Он заметил, что за все это время найти общий язык с белорусскими строителями не удалось.

— Нам тяжело, я даже не могу объяснить почему. Честно говоря, мы долго строимся, и я думаю, просто нет возможности договориться со строителями. Мы не можем винить власть, но можем сказать, что у нас разный менталитет, мы ушли на Запад, а они остались на Востоке, — сожалеет предприниматель.

Глава Norfa mažmena сказал, что он устал от нескончаемых разногласий, поэтому рассматривает возможность объявления о банкротстве.

— Честно говоря, мы даже обсуждаем вопрос банкротства, поскольку сейчас это одностороннее вливание денег, и если ты не видишь перспективы, а ситуация рискованная, лучше все прекратить. Лично я не вижу будущего в Беларуси, — сказал Дундулис.

Напомним, группа «Норфа» включает одноименную сеть и компанию «Ривона», которая занимается дистрибьюторской деятельностью, логистикой, международными перевозками, арендой недвижимости и другими видами деятельности. Первый магазин Norfa открылся в 1997 году в Вильнюсе, а в 2016 году группе уже принадлежали 139 торговых центров на территории Литвы. По состоянию на 2016 год общая площадь торговых залов магазинов Norfa составляет 180 тыс. кв. метров. Norfa занимает третье место среди розничных сетей Литвы по объему продаж.

В 2012—2013 году Дайнюс Дундулис купил несколько земельных участков для строительства торговых центров Norfa в Беларуси, запланировал возведение овощеперерабатывающего завода в Вилейке.

— Изначально мы имели 7 участков. На трех сейчас строим: в Витебске, Бобруйске и Орше. От участка в Волковыске и еще одного, в Витебске, отказались. В Гродно еще есть участок. А в Барановичах у нас участок отняли, — рассказал в прошлом году глава «Норфы» в интервью TUT.BY .

По его словам, в 2017 году строительство велось на трех участках.