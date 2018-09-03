Путин прилетит в Могилев по приглашению Лукашенко в октябре

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин прилетят в Могилев на пятый Форум регионов, который пройдет 11 и 12 октября. Визит глав государств официально подтвердил председатель Совета республики Национального собрания Михаил Мясникович, рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.



Фото: kremlin.ru

Михаил Мясникович был с визитом в Могилеве 1 сентября — посетил гимназию № 3 , в которой учился, открыл после реконструкции музей . Тогда же, по словам Владимира Цумарева, он сообщил, что Лукашенко и Путин приедут на Форум регионов.

Александр Лукашенко пригласил президента России в Могилев 14 мая на встрече в Сочи.

— У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов (президента России) определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне, — сказал тогда Александр Лукашенко.

Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11−12 октября . Будут также задействованы регионы Могилевской области — Шклов и Горки. Главным событием Форума будет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

В программе Форума регионов — цикл официальных и деловых встреч на различных уровнях, в том числе межгосударственные мероприятия руководителей Беларуси и России, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству, заседание Совета делового сотрудничества.

В рамках встречи пройдут недели интеграции и сотрудничества, бизнес-форум, форум деловых кругов Могилевской и Брянской областей. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, а также проведение слета молодежи и студентов, спартакиада Союзного государства, научно-практическая конференция.

В списке вопросов, запланированных к обсуждению в ходе предстоящего форума, — перспективы экономического сотрудничества регионов двух союзных стран на основе развития IT-технологий, формирование ВВП через совместные проекты по развитию цифровой экономики, гармонизация законодательства в части применения информационных услуг и др.