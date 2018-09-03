Что будет с белорусским рублем на текущей неделе?

Начало сентября не предвещает валютам значительных изменений. Важные данные появятся только в пятницу, 7 сентября. Это традиционный отчет по рынку труда США и информация по изменению ВВП в еврозоне за 2 квартал.

Индекс доллара DX в конце прошедшей недели развернулся вверх от 94,44 п. к 95 п., после полумесячного снижения. Этому способствовала хорошая статистика по экономике США и общая перепроданность доллара.

В таких условиях доллар подскочил и к белорусскому рублю. Основной тренд укрепления американской валюты подтолкнуло и стремление к ослаблению российского рубля против него. Пара доллар/рубль штурмует высоту около 68 руб/дол, подогреваемая возможными новыми санкциями против России, снижением спроса на ее облигации.

Технически для пары USD/BYN принципиально то, что в понедельник 3 сентября она превысила предыдущий максимум года на 2.0942 BYN, торгуясь на уровнях около 2.1000 BYN. Поэтому общий тренд направлен дальше наверх, к рубежу 2.1140 BYN, достигавшемуся в начале 2016 г. Однако это не исключает возможной предварительной коррекции к 2.0500- 2.0800 BYN.

Европейская валюта сдаёт позиции доллару на рынке Форекс, и это отражается на поведении пары EUR/BYN. Хотя она также растет, но значительно меньше, чем доллар, и очень далека от своих максимумов. Находясь на уровнях в районе 2.4400 BYN, евро при преодолении данного рубежа способен штурмовать вершину 2.4600 BYN. В то же время уровнем поддержки для пары выступает 2.41000-2.4170 BYN.

Слабость российского рубля в целом проявляется и в его отношении к белорусу. Но укрепление доллара к белорусскому рублю на прошедшей неделе было сильнее, чем к россиянину. Поэтому в паре RUB/BYN наблюдается коррекция вверх, которая дошла до 0.0309 BYN. Но дальше 0.0312 BYN россиянину расти будет сложно, поскольку здесь находится сильное техническое сопротивление повышению. Соответственно, на текущую неделю наиболее вероятным диапазоном выступает 0.03034 - 0.0312 BYN.

Отметим, что 4 сентября утром на БВФБ доллар США подорожал на 1,54 копейки и пока торговался на уровне 2,1020 белорусского рубля. Евро прибавил 0,97 копейки, его промежуточная стоимость составляет 2,4315 рубля. Российский рубль подешевел на 0,04 копейки и пока стоит 3,0790 за сотню.

Торги на белорусской бирже открылись в десять утра и продлятся до 13:00, после чего Национальный банк установит официальные курсы валют на основе средневзвешенных значений.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд