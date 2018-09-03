Лукашенко принял с докладом Макея: Экономика - это приоритет номер один

Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Во время встречи президент и глава МИД рассмотерли состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься», — сказал президент.

«Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что экспорт — основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. «Как здесь у нас ситуация?» — поинтересовался глава государства.

В качестве второго вопроса к обсуждению Александр Лукашенко обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне. «Это касается президента — на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям», — сказал он.

В части внешнеэкономической деятельности Владимир Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. «Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция», — сказал министр.