Депутат Канопацкая просит МАРТ проверить госСМИ на предмет нарушения антимонопольного законодательства

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направила запрос министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу с просьбой проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства.

В Беларуси рынок информации (контента) и аналитики, отмечается в запросе, характеризуется «опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик» со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации.

«Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга „Государственные СМИ“, ее ключевые производители (БелТА, БТ, ОНТ, СТВ, „СБ. Беларусь сегодня“ и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации и аналитики, — говорится в документе. — В результате государственные производители имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности».

Ситуацию, отмечает Канопацкая, усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики. «В результате имеет место ситуация, когда деньги налогоплательщиков идут на производство информации и аналитики для всех граждан и субъектов хозяйствования как общественного блага, а отдельные государственные производители информации присваивают ее себе с целью перепродажи своим частным конкурентам и монетизации своих нерыночных преимуществ на рынке. К тому же частные коммерческие организации не могут претендовать на бюджетные дотации, льготные ставки по аренде помещений, а также на гарантированное получение рекламных контрактов с государственными субъектами хозяйствования. Особенно уязвимыми являются частные производители видео- и аудиоинформации, где барьеры на вход на рынок, а также условия работы на нем являются чрезвычайно высокими и, по сути дела, запретительными для прибыльной коммерческой деятельности», — говорится в запросе.

Канопацкая подчеркивает, что на рынке информации и аналитики «имеют место системные грубые нарушения» закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», а в стране в этом сегменте экономики созданы «административно-правовые условия, которые блокируют гражданам Республики Беларусь реализацию их конституционных прав».

Канопацкая просит МАРТ провести оценку состояния конкурентного поля на рынке информации и аналитики на предмет соблюдения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», а также принять необходимые меры для устранения нарушений законности.