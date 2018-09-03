Казахстан оснастит свою армию техникой белорусского производства, сообщил посол этой страны Ермухамет Ертысбаев 4 сентября на пресс-конференции в Минске.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Недавно я встречался в Казахстане с министром обороны и представителями ваших предприятий, — сказал он. — Есть очень большая программа по оснащению нашей армии именно белорусской военной техникой».

Ертысбаев также отметил, что 350 будущих офицеров из Казахстана проходят обучение в Военной академии Беларуси. «Мы довольны качеством образования», — сказал дипломат.

По его словам, Казахстан намерен и дальше продолжать сотрудничество с Беларусью в военной сфере.

Казахстан готов поставлять в Беларусь нефть, но не может

Казахстан готов поставлять в Беларусь нефть, но не имеет такой возможности, заявил посол этой страны Ермухамет Ертысбаев.

«У нас нет общей границы. Если бы она была, мы бы давно решили эту проблему с поставками нефти в Беларуси. Но между нами лежит громадная российская территория, — сказал он. — Мы готовы хоть завтра, но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Наши нефтяники давно готовы поставлять, но говорят, что зайти сюда просто не могут».

Ертысбаев также отметил: «У вас два крупных нефтеперерабатывающих завода. Но, насколько мне известно, у вас завязка полностью только на Российскую Федерацию. И это тема многочисленных споров, которые возникают наверху, кто кому должен».

Посол Казахстана намерен пропагандировать отдых в Беларуси

Ермухамет Ертысбаев намерен пропагандировать отдых в Беларуси среди своих соотечественников.

«Я намерен пропагандировать Беларусь для казахстанцев. В летний период лучше всего отдыхать здесь. У вас много замечательных и интересных мест, есть что посмотреть», — сказал он.

Ертысбаев пообещал сделать все возможное для увеличения туристического потока из Казахстана в Беларусь.

«И в Казахстане тоже есть интересные места. Нам надо вместе подумать, как привлечь туда белорусских туристов», — отметил дипломат.

«У нас великолепные отношения с Беларусью»

«Несмотря на трудности, ЕАЭС — это будущее наших стран и народов», — заявил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

«Малые народы и страны, к которым я отношу и Казахстан, и Беларусь, могут эффективно развиваться только в рамках крупного глобального проекта. ЕАЭС таким проектом является. Мы находимся на правильном пути», — отметил Ертысбаев.

Посол подчеркнул, что у Казахстана и Беларуси хорошо развиваются отношения не только в рамках ЕАЭС, но и на двустороннем уровне. «У нас великолепные отношения с Беларусью, и для Беларуси они более выгодны, — сказал Ертысбаев. — Наш товарооборот в прошлом году составил где-то 690 млн долларов. Мы, казахи, завозим сюда где-то на 90−100 млн долларов. Все остальное — это Беларусь. У нас очень широко представлена белорусская продукция на казахстанском рынке».

По его словам, в Казахстане работают восемь совместных предприятий по производству белорусской техники. «Мы намерены и дальше развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с Беларусью», — сказал Ертысбаев.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Бресте состоится очередное заседание белорусско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.