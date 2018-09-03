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Экспорт – это наше всё: Лукашенко и Макей обсудили белорусскую экономику

04.09.2018 18:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Принимая 4 сентября с докладом главу МИД страны Владимира Макея, Александр Лукашенко высказался по поводу внешнеэкономической деятельности и развитии экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы белорусской экономики. Президент также коснулся внешней политики, отметив, что в этом вопросе в приоритете многовекторность («нравится это кому-то или нет»).

«…многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, 
определенного господом богом. И от этого никуда не денешься», - сказал президент.

Он также высказался по поводу экономики.

«Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. 
И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, 
чтобы она развивалась, как следует», - отметил Лукашенко.

Основой белорусской экономики президент назвал экспорт и отметил, что внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. Он поинтересовался у собеседника, как обстоят дела в этом направлении.

Макей доложил президенту обстановку и назвал наряду с недостатками и позитивные тенденции. По его словам, за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров.

«Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% 
о почти 30%. Это положительные моменты. 
Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. 
У нас здесь рост на 37%. 
Пошла сельскохозяйственная продукция», - сказал министр.

Президент поставил задачу, чтобы рост экспорта по итогам года отмечался по всем странам, с которыми сотрудничает Беларусь. Поручено провести соответствующие мероприятия с каждым субъектом хозяйствования, регионами, которые не обеспечивают рост экспорта в рамках доведенных заданий.

Президент также обозначил график предстоящих встреч на высшем уровне.

«Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. 
Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано
и мне доложено по всем мероприятиям», - сказал он.

В ходе встречи главе государства было доложено и о ряде аспектов, связанных с взаимоотношениями с ЕС, Евразийским экономическим союзом, в том числе с Российской Федерацией. В частности, речь шла о предложениях по кандидатурам на пост нового посла Беларуси в России.

 
 
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Принимая 4 сентября с докладом главу МИД страны Владимира Макея, Александр Лукашенко высказался по поводу внешнеэкономической деятельности и развитии экспорта.
 
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