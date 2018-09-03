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Экспорт – это наше всё: Лукашенко и Макей обсудили белорусскую экономику
04.09.2018 18:43 — Новости Экономики | БДГ
Принимая 4 сентября с докладом главу МИД страны Владимира Макея, Александр Лукашенко высказался по поводу внешнеэкономической деятельности и развитии экспорта.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы белорусской экономики. Президент также коснулся внешней политики, отметив, что в этом вопросе в приоритете многовекторность («нравится это кому-то или нет»).
«…многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься», - сказал президент.
Он также высказался по поводу экономики.
«Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует», - отметил Лукашенко.
Основой белорусской экономики президент назвал экспорт и отметил, что внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. Он поинтересовался у собеседника, как обстоят дела в этом направлении.
Макей доложил президенту обстановку и назвал наряду с недостатками и позитивные тенденции. По его словам, за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров.
«Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% о почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция», - сказал министр.
Президент поставил задачу, чтобы рост экспорта по итогам года отмечался по всем странам, с которыми сотрудничает Беларусь. Поручено провести соответствующие мероприятия с каждым субъектом хозяйствования, регионами, которые не обеспечивают рост экспорта в рамках доведенных заданий.
Президент также обозначил график предстоящих встреч на высшем уровне.
«Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям», - сказал он.
В ходе встречи главе государства было доложено и о ряде аспектов, связанных с взаимоотношениями с ЕС, Евразийским экономическим союзом, в том числе с Российской Федерацией. В частности, речь шла о предложениях по кандидатурам на пост нового посла Беларуси в России.
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Принимая 4 сентября с докладом главу МИД страны Владимира Макея, Александр Лукашенко высказался по поводу внешнеэкономической деятельности и развитии экспорта.
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