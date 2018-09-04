Макей: окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО будет приниматься после завершения переговоров

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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию будет приниматься после завершения переговорного процесса. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"За последние полтора года мы достигли серьезного прогресса (в переговорах о вступлении в ВТО. - Прим. БЕЛТА). Эта тема тоже сегодня обсуждалась у главы государства. Он интересовался этими процессами. Было доложено о том, что за последние полтора года мы заключили 8 протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в ВТО. Сейчас у нас всего уже 18 протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести переговоры с 8 государствами относительно нашего перспективного членства в ВТО", - рассказал министр.

Он уточнил, что, например, осталось провести переговоры с США, Евросоюзом.

"Но главой государства четко поставлена в очередной раз задача, высказана позиция относительно того, что вступление в ВТО для нас не самоцель", - заметил Владимир Макей.

По его словам, при принятии окончательного решения надо учитывать как плюсы, так и минусы вступления в организацию. "Надо пройти оставшийся путь, но решение будет приниматься только лишь после того, как мы будем уверены, что вступление в ВТО принесет нам конкретные экономические дивиденды. И сегодня также обсуждалась ситуация, связанная с последними высказываниями американского руководства о деятельности ВТО. Мы должны быть очень осторожными в этом плане. Мы не хотели бы, чтобы мы сделали все возможное, вступили в ВТО, а она, условно говоря, через некоторое время разрушилась, или деятельность ее была сведена на нет", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы будем продолжать нашу работу по вступлению в ВТО, но окончательное решение будет приниматься на более позднем этапе, когда мы действительно будем видеть, что это для нас будет выгодно", - уточнил Владимир Макей.

Говоря о мировой конъюнктуре, Владимир Макей в качестве положительного фактора отметил экономический подъем практически во всех регионах и странах. "Но все-таки больше негативных моментов в этом плане. Первое - это политическая конфронтация. Вы видите, что происходит между Россией и Западом, как искрит в их отношениях. Это больше политико-экономический аспект", - заявил он.

"Что касается непосредственно торгово-экономических отношений, то мы видим, что происходит определенный отход от тех установленных общепринятых правил торговли, которые существовали ранее, - продолжил министр. - Я имею в виду деятельность ВТО. И вот эта конфронтация, отход от правил торговли, усиление конкуренции в различных регионах, на различных рынках, конечно же, оказывает негативное влияние и на нашу экспортную, внешнеэкономическую составляющую".

"Сегодня приходится действовать в очень серьезных негативных условиях. Мы вынуждены это учитывать в своей деятельности. Президент сегодня на это тоже обратил внимание и сказал, что несмотря на разного рода негативные моменты, мы должны выполнить те задания, которые были поставлены. Мы должны полагаться только на себя", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-