"Витебскдрев" стал резидентом СЭЗ

Предприятие «Витебскдрев» стало резидентом Свободной экономической зоны «Витебск», сообщает сайт СЭЗ.



Фото: vitebskdrev.com

Предприятие планирует осуществлять в СЭЗ инвестпроект по производству древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. Это позволит ему увеличить объемы реализации продукции на новые рынки сбыта.

ОАО «Витебскдрев» — одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий в Беларуси. Предприятие способно перерабатывать до 1 тысячи куб. м сырья в сутки. Изготавливает окна, двери, подоконную доску, плинтусы, наличники, доски пола, европоддоны, пиломатериалы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

«Витебскдрев» стал 40-м по счету резидентом СЭЗ «Витебск». Предприятия Свободной экономической зоны с участие капитала из 12 стран находятся не только в Витебске, но и в Новополоцке, Оршанском, Витебском, Полоцком, Поставском районах. На них работают около 11 тысяч человек. Сферы деятельности — самые различные: машиностроение, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности, электроника, деревообработка, ветеринария.

Напомним, в апреле 2016 года Банку развития передали в управление 9 предприятий деревообработки («Витебскдрев», «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и Мозырский деревообрабатывающий комбинат). Государство посчитало это единственно верным решением, чтобы запустить заводы, на модернизацию которых потратили около 860 млн евро.