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"Витебскдрев" стал резидентом СЭЗ
05.09.2018 08:12 — Новости Экономики | Tut.by
Предприятие «Витебскдрев» стало резидентом Свободной экономической зоны «Витебск»,
Предприятие планирует осуществлять в СЭЗ инвестпроект по производству древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. Это позволит ему увеличить объемы реализации продукции на новые рынки сбыта.
ОАО «Витебскдрев» — одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий в Беларуси. Предприятие способно перерабатывать до 1 тысячи куб. м сырья в сутки. Изготавливает окна, двери, подоконную доску, плинтусы, наличники, доски пола, европоддоны, пиломатериалы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.
«Витебскдрев» стал 40-м по счету резидентом СЭЗ «Витебск». Предприятия Свободной экономической зоны с участие капитала из 12 стран находятся не только в Витебске, но и в Новополоцке, Оршанском, Витебском, Полоцком, Поставском районах. На них работают около 11 тысяч человек. Сферы деятельности — самые различные: машиностроение, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности, электроника, деревообработка, ветеринария.
Напомним, в апреле 2016 года Банку развития
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Предприятие планирует осуществлять в СЭЗ инвестпроект по производству древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. Это позволит ему увеличить объемы реализации продукции...
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