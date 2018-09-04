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Андрей Мулярчик ушел с должности главы Пинского горисполкома

05.09.2018 08:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Андрей Мулярчик покинул пост председателя Пинского горисполкома.


Фото: Медиа-Полесье

На последнем для бывшего градоначальника заседании хозактива которое прошло 4 сентября, Андрея Мулярчика поблагодарили за работу, вручили благодарственное письмо и почетную грамоту, сообщает сайт Пинского горисполкома.

Из местной вертикали Андрей Мулярчик ушел на должность руководителя предприятия «Белсолод».

Обязанности председателя Пинского горисполкома будет исполнять первый заместитель Михаил Самолазов.

 
 
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