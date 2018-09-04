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Андрей Мулярчик ушел с должности главы Пинского горисполкома
05.09.2018 08:11 — Новости Экономики | Tut.by
Андрей Мулярчик покинул пост председателя Пинского горисполкома.
На последнем для бывшего градоначальника заседании хозактива которое прошло 4 сентября, Андрея Мулярчика поблагодарили за работу, вручили благодарственное письмо и почетную грамоту,
Из местной вертикали Андрей Мулярчик ушел на должность руководителя предприятия «Белсолод».
Обязанности председателя Пинского горисполкома будет исполнять первый заместитель Михаил Самолазов.
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Он занял кресло руководителя "Белсолода".
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