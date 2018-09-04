Восьмого сентября в г. Белоозерске (ул. Гагарина, 17) состоится открытие нового магазина “Родны Кут”*

В день открытия всем покупателям приготовлены приятные сюрпризы и карты скидок, а первые пять посетителей, совершившие покупку на сумму более 50 рублей, получат подарки.

“Мы помопоможем Вам с выбором! Будем рады видеть Вас в нашем магазенине с 8.30 часов”, — сообщает официальный пресс-релиз магазина. Что ж, надо посетить!

УНН 200023167

Фото: www.polese.by