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Восьмого сентября в г. Белоозерске (ул. Гагарина, 17) состоится открытие нового магазина “Родны Кут”*

05.09.2018 09:02 — Новости Экономики | Маяк (Березовский район)  
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В день открытия всем покупателям приготовлены приятные сюрпризы и карты скидок, а первые пять посетителей, совершившие покупку на сумму более 50 рублей, получат подарки.

“Мы помопоможем Вам с выбором! Будем рады видеть Вас в нашем магазенине с 8.30 часов”, — сообщает официальный пресс-релиз магазина. Что ж, надо посетить!

УНН 200023167

Фото: www.polese.by

 
 
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В день открытия всем покупателям приготовлены приятные сюрпризы и карты скидок, а первые пять посетителей, совершившие покупку на сумму более 50 рублей, получат...
 
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