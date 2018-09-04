Исследование. В Беларуси коррупция - серьезный вызов для бизнеса

Международная юридическая фирма Miller & Chevalier (США) представила исследование коррупции в регионе Европы, Кавказа и Азии. Беларусь попала в группу стран, где бизнес-сообщество воспринимает коррупцию как серьезное препятствие для бизнеса. Об этом пишет издание Naviny.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Цель данного отчета состоит в том, чтобы сформировать более глубокое понимание источников коррупции и ее распространения, создать информационную основу для выработки компаниями подходов к соблюдению установленных требований), а также представить комплексный анализ ситуации в каждой из стран», — отметила советник компании Miller & Chevalier Анна Султан.

Компания объединила усилия с десятью юридическими фирмами, чтобы опросить руководящих сотрудников компаний и прочих специалистов в области юриспруденции, работающих в широком спектре отраслей в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Эстонии.

Опрос проходил в мае-июне этого года, в нем было задействовано более 300 респондентов из региона Европы, Кавказа и Азии (ЕКА). Как сообщила Naviny.by юрист Miller & Chevalier Марина Ковалевская, в Беларуси в опросе приняли участие представители 32 компаний.



Инфографика: Miller & Chevalier

По результатам опроса страны региона разделили на три категории. Первая категория — страны с жизнеспособными антикоррупционными системами, демонстрирующими положительные результаты (Эстония и Литва).

Беларусь наравне с Азербайджаном, Казахстаном, Молдовой, Россией и Украиной отнесена ко второй категории — странам, где коррупция по-прежнему является серьезным вызовом для бизнеса. И это основной вывод исследования для нашей страны.

Третья группа — это страны, где, несмотря на наличие проблем в данной области, есть основания для оптимизма относительно возможности вести бизнес в соответствии с принятыми антикоррупционными нормами (Грузия и Латвия).

Во всех странах, за исключением Литвы, служащие государственных органов муниципального и местного уровней считаются как минимум умеренно коррумпированными.

Отдельное беспокойство — коррупция на госпредприятиях, что особенно актуально для нашей страны. Респонденты всех стран региона сообщают о вызывающей беспокойство степени коррумпированности предприятий, находящихся в собственности или под контролем государства.

Наибольшее количество респондентов, заявивших о значительном уровне коррупции на государственных предприятиях, оказалось в Беларуси и Казахстане (53% и 50% соответственно), где государственные предприятия играют значимую роль в экономике.

А вот в Грузии, согласно исследованию, эта сфера коррумпирована меньше всего: только 34% респондентов называют грузинские государственные предприятия коррумпированными в умеренной или значительной степени.

При этом проблема Беларуси не столько в законах, сколько в их исполнении — 44% респондентов из нашей страны положительно оценили эффективность национального антикоррупционного законодательства.

Такая же доля ответивших полагает, что «коррупция является серьезным препятствием для ведения бизнеса».

Согласно исследованию, четверть респондентов из Беларуси заявили, что в течение последнего года их компания уступила конкуренту деловые позиции, так как конкурент оказывал содействие или услуги, передавал денежные средства, подарки и так далее госслужащему или его представителю.

А 28% опрошенных соотечественников сами имеют печальный опыт — предлагали что-либо ценное (например, подарок или деньги) государственному служащему (напрямую или через посредника), чтобы повлиять на официальное решение или действие госоргана или сотрудника государственного аппарата.

По словам Марины Ковалевской, оценивая уровень коррупции в различных сферах государственного управления, респонденты из Беларуси определили как минимальный уровень коррупции в парламенте и в налоговых органах.

Взгляды респондентов относительно мер, которые могут оказаться эффективными в плане снижения коррупции, разнятся.

Два из трех наиболее популярных ответов на этот вопрос касались реформирования уголовного судопроизводства. Это мнение наиболее четко артикулировано в Украине, где 92% респондентов выбрали независимую и беспристрастную судебную систему в качестве ключевого шага к снижению коррупции. В России 84% респондентов сделали такой же выбор.

Участие общественности, а также контроль с ее стороны упоминаются почти третью респондентов, а корпоративная ответственность и подотчетность — чуть менее чем третью. Данные ответы говорят о том, считают авторы исследования, «что гражданское общество, неправительственные организации и корпорации играют определенную роль в снижении коррупции», но «большинство респондентов хотят видеть изменения в государственных учреждениях для снижения коррупции в их странах».

В целом по региону половина респондентов заявляет, что за последние пять лет важность предотвращения коррупции в их компаниях возросла.

«Мы ожидаем, что со временем эта цифра увеличится, учитывая все более широкий охват мер по противодействию коррупцию в международном масштабе. Мы будем отслеживать данную динамику и оценивать эффективность предпринимаемых мер», — подчеркнула Марина Ковалевская.

В целом, отметила представитель Miller & Chevalier, «опрос призван помочь компаниям, интересующимся рынком Беларуси, адекватно оценивать коррупционные риски и минимизировать их путем внедрения адаптированных внутренних антикоррупционных программ».