Риэлтеры реализуют проекты в сфере IT-технологий и выходят на новый технологичный уровень работы

За два месяцы работы создана инфраструктура, которая, по мнению учредителей, позволит эффективно работать в рамках Союза. Разработано и принято положение по членству, принято положение по этике. Создан и функционирует экспертный совет, который возглавляет доцент Белорусского технологического университета и признанный международный эксперт Сергей Шавров.

Как отметила на встрече председатель Союза, руководитель компании «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец, Союз юридических лиц создавался для качественного преобразования риэлтерской деятельности в Беларуси и, прежде всего, на основе информатизации и цифровой трансформации.

Потребители и сама жизнь требуют изменения процесса оказания риэлтерской услуги, новых сервисов, технологий и возможностей, которые дают эти технологии.



