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Риэлтеры реализуют проекты в сфере IT-технологий и выходят на новый технологичный уровень работы
05.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Решение таких амбициозных задач взял на себя Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности (Союз).
Для чего создавался Союз
За два месяцы работы создана инфраструктура, которая, по мнению учредителей, позволит эффективно работать в рамках Союза. Разработано и принято положение по членству, принято положение по этике. Создан и функционирует экспертный совет, который возглавляет доцент Белорусского технологического университета и признанный международный эксперт Сергей Шавров.
Как отметила на встрече председатель Союза, руководитель компании «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец, Союз юридических лиц создавался для качественного преобразования риэлтерской деятельности в Беларуси и, прежде всего, на основе информатизации и цифровой трансформации.
Потребители и сама жизнь требуют изменения процесса оказания риэлтерской услуги, новых сервисов, технологий и возможностей, которые дают эти технологии.
Создание Союза дает возможность участникам рынка недвижимости совместно работать над созданием профессиональных технологичных инструментов. В рамках Союза разработана концепция автоматизированного рабочего места агентства недвижимости, основу которого составят МЛС-система и электронный реестр договоров.
МЛС для риэлтеров
О том, что рынку нужна МЛС, в риэлтерской среде говорят уже как минимум года полтора. Решение этой задачи брали на себя разные организации. Но результата пока нет: то ли мнения расходятся на то, как должна выглядеть и работать МЛС, то ли подрядчика сложно выбрать, то ли денег не хватает на создание инструмента.
— У нас есть свое видение, какой должна быть эта система и как она должна развиваться. Мы приняли решение создавать МЛС с учетом передового зарубежного опыта, специфики белорусского рынка и менталитета наших потребителей, — сказал председатель совета директоров Центра недвижимости «ПАКОДАН» Павел Кузнецов, руководитель проекта «МЛС» Союза компаний по реинжинирингу. — Проект развивается. Возможно, не с такой скоростью, как того хотелось бы нам. Есть несколько подрядчиков, с которыми мы ведем переговоры.
Система МЛС делится на две части — контент и программное обеспечение, с помощью которого он обрабатывается. Под контентом подразумевается полная информация об объекте недвижимости. Она, по замыслу членов Союза, будет делиться на открытую часть, которая размещается на рекламных площадках, и закрытую для внутреннего пользования. Последняя носит конфиденциальный характер.
Что касается подрядчика, то им будет тот, кто сможет быстро и максимально эффективно обеспечить процесс партнерских продаж. За это от каждой продажи объекта он будет получать свой гонорар.
Таким образом, права на программное обеспечение будут у его создателя, а права на контент — у пользователей МЛС (агентств недвижимости-партнеров). Подрядчик обеспечивает эффективные партнерские продажи, развивая свою систему, а риэлтерские компании оплачивают так нужный им результат.
По мнению членов Союза, партнерские продажи помогут поднять риэлтерскую услугу на более высокий профессиональный уровень и увеличат количество совместных сделок. В выигрыше будут все, в первую очередь потребитель, который благодаря системе получит выгодную и быструю продажу объекта.
Параллельно создается электронный реестр договоров
В МЛС будут находиться актуальные объекты, по которым заключены договоры на оказание риэлтерской услуги. Это исключит возможность того, что объект недвижимости будет рекламироваться без договора либо информация о нем будет искажена, а также даст четкое представление профессиональным участникам рынка о полномочиях их коллег при совместной работе.
Для того чтобы объект попал в МЛС, договор на него необходимо создать в электронном виде и зарегистрировать с помощью цифровой электронной подписи. Эта информация в дальнейшем будет служить основанием для обращения в общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС). Через Национальный центр электронных услуг можно будет получить доступ к государственным информационным ресурсам со сведениями, которые необходимы для качественного оказания риэлтерской услуги и защиты прав граждан — потребителей риэлтерской услуги.
—Мы поставили перед собой задачу создать современный профессиональный сервис для участников рынка недвижимости. С этой целью создается автоматизированное рабочее место риэлтера, где он получит доступ ко всем ресурсам, необходимым для проведения сделки (как информационной, так и правовой составляющей риэлтерской услуги). Создание такого сервиса — достаточно дорогостоящий проект, требующий существенных инвестиций, — уточнил директор группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович, руководитель проекта «Электронный реестр договоров» Союза.
— Но при этом дилемма такова, что, создавая новые высокотехнологичные сервисы в интересах потребителей и профессиональных участников рынка, мы вынуждены ходатайствовать об изменениях законодательства, регулирующего как нашу деятельность, так и гражданско-правовые отношения при осуществлении сделок, иначе эти технологии будут малоэффективны. Законодатель же пойдет на какие-то изменения только в том случае, если трансформация коснется всего рынка, а не части его участников. Следовательно, те
Учитывая технологичность процесса, МЛС и электронный реестр договоров являются двумя основными составляющими частями автоматизированного рабочего места.
— Реализация проектов позволит поднять риэлтерскую услугу на более высокий профессиональный уровень, сделает ее доступной потребителю, в том числе по цене, — дополнил директор агентства недвижимости «Старый стиль» Александр Губин.
— Союз создан в том числе и для того, чтобы технологические возможности были доступны не только крупным компаниям, но и средним и небольшим. Все эти проекты в состоянии самостоятельно финансировать две или три риэлтерские компании. Но лидеры рынка заинтересованы в том, чтобы поднять качество риэлтерской услуги на более высокий профессиональный уровень, — сказал председатель совета директоров Центра недвижимости «ПАКОДАН» Павел Кузнецов.
Александр Губин дополнил коллегу и сказал, что Союз не ставит своей целью вести конфронтацию с действующими на сегодняшний день иными объединениями, и дорога в Союз открыта для всех членов профессионального сообщества.
Руководитель группы компаний «Твоя столица» и директор риэлтерской компании «СмартРиэлт» прокомментировали на встрече, почему они вышли из БелАН и КонфАН.
— Состоять одновременно в нескольких организациях сложно. Есть свой бизнес, на все катастрофически не хватает времени. Кроме того, в один прекрасный момент ты понимаешь, что, если единомышленников, которые рядом, недостаточно для действительного решения накопившихся проблем, то правильно и честно уйти из данной общественной организации, несмотря на многие годы, которые ты в ней поработал, — сказал Владимир Давидович.
— Год работы в Конфедерации агентств недвижимости подарил мне колоссальный опыт и позволил на многие процессы в профессиональной риэлтерской среде взглянуть под другим углом зрения. Предложения председателя КонфАН поддержки не получили, а альтернативных предложений со стороны коллег не последовало. Когда нет стратегии, то не понятно, куда двигаться и сколько у тебя союзников. Я ушла. В такой ситуации держаться за пост и членство нечестно, прежде всего по отношению к себе.
Демократия при выработке решений и тотальная диктатура при их исполнении — хочу, чтобы это стало основным принципом нашей работы. Хочется в Союзе по реинжинирингу работать с людьми последовательными и новаторами и избежать предыдущих ошибок.
Реализация любых совместных коммерческих проектов требует политического единства и того, чтобы разногласия не мешали движению вперед. Разработанное положение по членству решает проблему реализации коммерческих проектов, в которых заинтересован Союз по реинжинирингу. А вот что касается глубинного понимания процессов… Уверена, в этом нам поможет стратегия развития рынка риэлтерских услуг на ближайшие два года, которая будет презентована 18 октября 2018 года в рамках «круглого стола» и конференции — мероприятия, которое готовит Союз, — прокомментировала Татьяна Недерева-Архипец.
В основу стратегии развития отрасли ляжет позиция Союза по основным актуальным вопросам профессиональной деятельности: изменение Указа Президента Республики Беларусь № 15, отношение Союза к вопросам ценообразования на рынке риэлтерских услуг, необходимости добровольной сертификации и вопросам саморегулирования на рынке риэлтерских услуг, отношения к цифровизации рынка недвижимости и многим другим.
Сейчас позиция Союза компаний по реинжинирингу по основным актуальным вопросам риэлтерской деятельности выглядит следующим образом.
Об изменениях в Указ Президента РБ № 15
Союз по реинжинирингу поддерживает проект указа, разработанный профессиональным риэлтерским сообществом в рамках рабочей группы, созданной представителями трех объединений — Союзом риэлтерских организаций, БелАН и КонфАН. К слову, четверо представителей Союза по реинжинирингу входили в состав рабочей группы по разработке проекта указа. Проектом предусмотрено комплексное и целостное определение риэлтерской деятельности, ее нацеленность на конечный результат для потребителей.
О ценообразовании на рынке риэлтерских услуг
Союз выступает за договорные цены на рынке риэлтерских услуг, однако предлагает установить предельные тарифы на правовую составляющую риэлтерской услуги для отдельных категорий граждан и только на жилье. Данная позиция Союза прежде всего продиктована социальной ответственностью бизнеса и защищает имущественные интересы граждан — потребителей риэлтерской услуги.
Об авторизованных посредниках
Союз прекрасно осознает те преимущества и опасности, которые предусмотрены Законом РБ от 8 января 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», который вступил в силу 22 июля.
С одной стороны, у риэлтеров появляется возможность для повышения качества риэлтерской услуги и более комплексного обслуживания потребителей, с другой стороны, Союз не исключает возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка.
В связи с этим Союзом принято решение о разработке внутреннего стандарта обслуживания клиента в рамках работы авторизованного посредника, системы внутреннего контроля для сотрудников компаний – членов Союза. Будет налажен процесс обмена опытом специалистов компаний, обязательным для членов Союза станет и обучение в учебном центре при Государственном комитете по имуществу РБ. В первой группе будет обучено 8 человек из компаний Союза.
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Фото: Павел Садовский
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Появление МЛС и электронного реестра договоров на оказание риэлтерских услуг станет основой автоматизированных рабочих мест (АРМ). Эти новшества позволят...
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