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Плановые проверки субъектов хозяйствования с 2019 года заменят выборочными - Анфимов
05.09.2018 11:02 — Новости Экономики | БелТА
Леонид Анфимов. Фото из архива
5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
"С 2019 года вместо плановых проверок в стране вводится новая форма контроля - выборочные проверки, основанные на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий", - сказал Леонид Анфимов.
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5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков. Об этом...
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