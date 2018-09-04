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Пресс-конференция МАРТ проходит в БЕЛТА

05.09.2018 11:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Пресс-конференция МАРТ проходит в БЕЛТА

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 5 сентября в 11.00.

В пресс-конференции примут участие министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, первый заместитель министра Артур Карпович, заместители министра Андрей Картун и Иван Вежновец, начальник юридического управления Татьяна Парейко.

8 сентября исполняется два года с начала деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), созданного на базе Министерства торговли. За это время полностью поменялись структура и принципы работы самого министерства, приняты важнейшие документы по упрощению условий ведения бизнеса в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, обновлены ключевые законы - антимонопольный, о государственных закупках и защите прав потребителей.

Аккредитация СМИ обязательна. Аккредитоваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 5 сентября в 11.00. В пресс-конференции...
 
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