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Пресс-конференция МАРТ проходит в БЕЛТА
05.09.2018 11:00 — Новости Экономики | БелТА
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 5 сентября в 11.00.
В пресс-конференции примут участие министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, первый заместитель министра Артур Карпович, заместители министра Андрей Картун и Иван Вежновец, начальник юридического управления Татьяна Парейко.
8 сентября исполняется два года с начала деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), созданного на базе Министерства торговли. За это время полностью поменялись структура и принципы работы самого министерства, приняты важнейшие документы по упрощению условий ведения бизнеса в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, обновлены ключевые законы - антимонопольный, о государственных закупках и защите прав потребителей.
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 5 сентября в 11.00. В пресс-конференции...
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