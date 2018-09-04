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МАРТ предлагает исключить из сферы естественных монополий стационарную и почтовую связь

05.09.2018 11:23 — Новости Экономики | БелТА  
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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить из сферы естественных монополий стационарную и почтовую связь, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы предлагаем исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь. В этих отраслях сегодня могут работать любые юридические лица, и мы считаем, что этот рынок должен быть конкурентным", - сказал Владимир Колтович.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить из сферы естественных монополий...
 
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