|
МАРТ предлагает исключить из сферы естественных монополий стационарную и почтовую связь
05.09.2018 11:23 — Новости Экономики | БелТА
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить из сферы естественных монополий стационарную и почтовую связь, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.
"Мы предлагаем исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь. В этих отраслях сегодня могут работать любые юридические лица, и мы считаем, что этот рынок должен быть конкурентным", - сказал Владимир Колтович.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предлагает исключить из сферы естественных монополий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)