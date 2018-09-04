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МАРТ рассказал, какие дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе
05.09.2018 12:09 — Новости Экономики | БелТА
Владимир Колтович
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович рассказал журналистам сегодня в пресс-центре БЕЛТА, какие дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе.
В МАРТ создана рабочая группа по выработке предложений о совершенствовании торгового обслуживания и общественного питания в сельской местности. Планируется внести изменения в указ №345. "Среди наших предложений - продление срока его действия до 2030 года, снижение налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения (до 2%), освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, для юридических лиц, исключение условия, обязывающее юрлиц и ИП для освобождения от НДС осуществлять распределение налоговых вычетов методом раздельного учета", - сказал Владимир Колтович.
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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович рассказал журналистам сегодня в пресс-центре БЕЛТА,...
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