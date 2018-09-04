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Беларусь и Узбекистан запускают совместные производства медицинских препаратов и изделий

05.09.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Беларусь и Узбекистан запускают совместные производства медицинских препаратов и изделийБеларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич рассказал в интервью информационному агентству UzA, сообщает БЕЛТА.
«В стадии запуска находятся совместные предприятия по производству востребованных в Узбекистане медицинских препаратов и изделий. Проводится работа по созданию в республике совместного производства в сфере легкой промышленности», — отметил дипломат.
По словам Леонида Маринича, белорусская сторона готова внести свой вклад в программу модернизации экономики Узбекистана и создать с узбекскими партнерами современные, высокотехнологичные совместные предприятия, ориентированные на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и экспорт в третьи страны.
«Расширение производственной кооперации рассматривается как одно из перспективных направлений нашего сотрудничества», — обратил внимание посол.
В 2017 году в Узбекистане белорусские холдинги «Амкодор» и «Бобруйскагромаш» создали совместные предприятия по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.
Минский тракторный завод запустил совместное производство тракторов в Ташкенте. Еще одна белорусская компания создала в столице Узбекистана совместное предприятие по выпуску реагентов для пищевой промышленности и ветеринарии.
Беларусь также готова поделиться опытом создания и функционирования молочно-товарных и животноводческих комплексов и овощехранилищ, поставить в Узбекистан необходимое оборудование, технологии, проектные услуги.
Леонид Маринич подчеркнул, что Узбекистан относится к числу важных партнеров Беларуси в Центральной Азии. В 2017 году объем внешнеторгового оборота между странами увеличился более чем в два раза и достиг $131 млн. Положительная динамика сохраняется и в этом году — за первое полугодие объем товарооборота уже превысил $90 млн.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-uzbekistan-zapuskajut-sovmestnye-proizvodstva-meditsinskih-preparatov-i-izdelij-316419-2018/

 

 
 
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Беларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич...
 
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