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Беларусь и Узбекистан запускают совместные производства медицинских препаратов и изделий
05.09.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
Беларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич рассказал в интервью информационному агентству UzA, сообщает БЕЛТА.
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Беларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич...
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