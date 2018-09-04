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Нюансы монтажа электрических щитов
05.09.2018 10:49 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Летом и осенью возрастает спрос на монтаж электрических щитов. Как правило, компании, которые оперативно справляются с потоком заявок, заканчивают строительный сезон с выгодой. Для результативной работы необходимо оперативно принимать поступающие обращения, грамотно выбирать конструктивные решения и знать секреты сборки оборудования. Довольно часто возникает ситуация, когда теоретические решения проекта не получается реализовать на практике. Ведь порой инженеры не владеют тонкостями монтажной работы на высоком уровне и, случается, выбирают слишком маленькие боксы для щитов или некорректно определяют нужный ампераж автоматических выключателей. Иногда уже после сборки и отгрузки шкафа от заказчика приходит информация, что проект устаревший, а последняя версия до производственно-технического отдела не успела дойти, делится опытом Евгений Назаров, заместитель генерального директора по направлению Сборка электрощитового оборудования компании Фабер. Важно скоординировать работу. Обсуждать технические вопросы и корректировки, доводить информацию до нужных лиц без искажения.
Кажется, что в пиковый сезон слишком мало времени для уточнения деталей, и тем не менее лучше один раз найти тридцать-сорок минут, чем потом потратить часы, а то и дни на переделки. Эксперты рекомендуют уделять внимание следующему. Что касается бюджета проекта, то Александр Давлюд, инженер, сотрудник индивидуального предпринимателя Зуева Т. М., уверяет, что иногда заказчикам нужна помощь в формулировании конкретных требований и составлении технических заданий. Для большинства главное получить качественно собранный и надежно работающий электрический щит по приемлемой цене. Следует сразу пояснить, какой результат и за какие деньги ожидать, представить варианты решений, из которых заказчик выберет подходящее.
Что же касается принципиальной схемы щита, то если она непонятна или содержит не все данные, ясность вносится до начала сборки. После правок и согласования финального варианта можно скрепить его подписями всех сторон и в спорных ситуациях возвращаться к техническому документу. Учитывая все особенности подготовки, нередков пиковый сезон компании предпочитают понятные, типичные заказы, не требующие тщательной проработки и творческого подхода.
Однако приходится сталкиваться и с нестандартными задачами. Конечно, можно отложить сборку нетривиальных щитов на более спокойное время, но высок шанс просто потерять заказ или испортить репутацию компании. Выходом станет прямое партнерство с производителями комплектующих для щитового оборудования, тем более что результатом такой точечной работы может стать превращение нетиповых решений в стандартные.
Необычные заказы, это возможность разработать новый продукт, который станет востребованным. Ведь кто, как не монтажные организации, знают о потребностях рынка. Так, в сотрудничестве со специалистами был расширен ассортимент щитов распределительных серии PRO на 18 модулей, а также появились компактные щиты на 12 модулей. Такие решения особенно актуальны для объектов жилищно-коммунальной сферы, рассказывает Денис Рябов, руководитель управления Собственное производство IEK GROUP.
Чем больше нюансов процесса сборки щита будет продумано заранее, тем меньше проблем возникнет при исполнении. Лейтмотивом деятельности отдела главного конструктора вполне может быть идея "больше работы виртуальной, меньше реальной". Несмотря на то, что разработка принципиальной схемы щита, определение места его установки и подбор начинки, все это задачи проектировщика, монтажникам тоже не помешает умение обращаться с современными компьютерными программами/
В частности, с системами автоматизированного проектирования, они же САПР. Ведь в этом случае те, кто собирает оболочки на практике, смогут говорить на одном языке с теми, кто разрабатывает принципиальные схемы и продумывает комплектацию щитов. Знание программ поможет понять, почему проектировщик принял то или иное решение, как выполнил конкретный расчёт.
Всегда можно будет обоснованно пояснить коллеге, по какой причине стоит изменить проектный вариант. Например, в случае неточного подбора аппаратов, оболочки щита, некорректного определения сечения кабеля. Кроме того, знакомство с утилитами есть ключ к грамотному чтению проектных чертежей.
Координация действий монтажников и проектировщиков положительно сказывается на скорости и точности работ. САПР учитывают действующие нормы и правила, помогают конструкторам заранее видеть результат и избегать некорректных действий, говорит Евгений Назаров. Результатом симбиоза САПР-специалист является полный объем технической документации, включая 3D-модели, в которой учтены меры безопасности и требования заказчика.
Разбираться в тонкостях проектирования оболочек в ограниченные сроки довольно трудно, поэтому на помощь приходят конфигураторы, размещаемые на сайтах компаний-производителей щитового оборудования. Такие утилиты помогут заменить запроектированное оборудование предпочтительными аналогами, более знакомыми монтажникам аппаратами, более надежными и качественными решениями. Главное отличие онлайн-конфигураторов от САПР, это простота и оперативность использования.
Электронная система дает возможность работать с каталогами готовой продукции, учитывая все особенности проекта, говорит Марина Чикина, специалист IEKGROUP. Ошибки исключены, программа блокирует некорректные сочетания параметров изделий. Кроме того, результаты работы сохраняются на каждом этапе. Так, в конфигураторе подбора шкафов и аксессуаров к ним пользователь сначала определяется с оболочкой, а затем, нажав кнопку Подобрать аксессуары, переходит в новое окно, где в верхней строке отображается найденный ранее шкаф. Далее через фильтры выбираются комплектующие.
После компьютерно-бумажной работы остаётся позаботиться о практических вопросах. Александр Яковлев, директор компании Инжениум Электро, уверен, что уже на этапе планирования работ следует подобрать необходимое для выполнения конкретного заказа техническое оснащение. Хороший профессиональный инструмент ускоряет процесс, иногда в разы. Также стоит увеличить минимальные складские запасы расходных материалов. Все провода, наконечники, ограничители, термоусадочная трубка, кабель-каналы должны быть в наличии при пиковом спросе на них.
Резюмируя всё сказанное о подготовительном процессе, можно дать следующие рекомендации специалистам и по монтажу, и по проектированию. Иногда стоит заранее выполнить компоновку щита в компьютерных программах. Не надо недооценивать помощь программного обеспечения. Даже обычная электронная таблица может значительно упростить работу.
Нужно следить за логикой построения шкафа. Например, располагать автоматические выключатели на рейках следует по группам электроприемников. Линия с освещением, линия с розетками, линия с оборудованием. Такое техническое решение существенно облегчит дальнейшее обслуживание щита. Выбирая оболочку, полезно предусмотреть запас свободного места для дальнейшего подключения кабельных линий и свободной коммутации устанавливаемого оборудования. Не следует забывать и об эффективности сборочного процесса.
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Летом и осенью возрастает спрос на монтаж электрических щитов. Как правило, компании, которые оперативно справляются с потоком заявок, заканчивают строительный...
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