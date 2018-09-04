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«Удар серьезный, и это не шутка»: что будет с Беларусью, если РФ прекратит поставки нефтепродуктов
05.09.2018 13:10 — Новости Экономики | БДГ
Поставки нефтепродуктов из России в Беларусь — экономически нецелесообразны, заявил министр энергетики России Александр Новак. Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков посчитал такие шаги посягательством на ЕАЭС. В свою очередь эксперты считают, что результатом российских действий станет рост цен на бензин и дизтопливо.
Экономически нецелесообразная дружба народов
Поставки в Беларусь нефтепродуктов из РФ не целесообразны,
По его словам, «Беларусь обеспечивает себя полностью нефтепродуктами за счет переработки российской нефти».
По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, беспошлинные нефтепродукты по сути являются скрытой формой субсидирования Республики Беларусь. Поэтому Россия может сократить поставки с 2 млн тонн до 100-300 тысяч тонн в год.
А как же ЕАЭС?
Ограничения на поставки Россией нефтепродуктов, по словам главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, негативно скажутся на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
Он также
«Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — отметил Рыбаков.
По его словам, вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.
Казахстан: хочет поставлять, но не может
Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но не имеет такой возможности из-за отсутствия доступа к нефтепроводу, заявил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.
«Конечно, мы готовы хоть завтра, у нас нефти очень много, но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Это загадка очень большая. С кем бы я не говорил на эту тему в Казахстане, говорят: "давно готовы поставлять нефть в Беларусь, но мы просто не зайдем», - отметил он.
Дипломат отметил, что если бы у Казахстана и Беларуси была общая граница, то казахстанская нефть уже давно бы шла на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. «Между нами громадная российская территория», - добавил он.
Кроме того посол констатировал, что у белорусских НПЗ «завязка полностью с РФ»,
Что теперь? Рост цен
«По поводу конкурентоспособности — это действительно так: часть топлива из Российской федерации продавалась внутри страны, тем самым белорусские заводы могли на экспорт поставлять больше бензина и дизельного топлива. Это для них в условиях убыточности внутренних цен позволяло хоть как-то держаться на плаву. Условно, конечно», - прокомментировал БДГ минский экономист, эксперт проекта "Кошт урада" Дмитрий Иванович.
Теперь, добавил эксперт, «они будут вынуждены часть экспортных потоков перенаправить на внутренний рынок, что обернется для них ростом убытков».
«Бюджет в данном случае ничего не выиграет, ибо раньше он свое забирал с российского топлива, а теперь дополнительно потеряет от снижения экспорта и уменьшения экспортных пошлин. Удар серьезный, и это не шутка», - подчеркнул Иванович.
В общем, считает экономист, в результате можно ожидать ускорения роста цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.
«И как ни странно, на фоне этого всего власти начали поднимать зарплаты бюджетникам. Раньше для этого были возможности, а как сейчас? А рост зарплат уже не отменишь», - заключил Дмитрий Иванович.
Единый рынок нефтепродуктов выгоден всем?
За первое полугодие Беларусь ввезла почти 2 млн нефтепродуктов, рост составил почти на 50%, 96,4% импорта нефтепродуктов Беларуси приходится на Россию, экспорт нефтепродуктов при этом вырос почти на 8% до 6,6 млн тонн, озвучил цифры
«Естественно, мы заработали на этом очень много денег. Получается, мы пытаемся просить какие-то нефтяные компенсации, говорим о едином энергобалансе, а руководство России говорит: «Вот мы вам даём на переработку нефть, вы себя обеспечиваете, все остальное наше»», - отметил эксперт.
По мнению эксперта, единый рынок нефтепродуктов - «это выгодно всем». «Нет, они будут его ограничивать не пускать, потому что лоббистов ТЭКа жаба душит. Не хотят ни с кем делиться, никого пускать в нефтедобычу, газодобычу», - отметил Романчук.
«Хватит братской любви»
«Я давно говорил: «Русские нам продают нефть, а мы делаем дизтопливо и бензин и продаем в Украину, которыми заправляются украинские танки». Похоже, их там прошибло, наконец, немножко стали думать. Эмоционально их можно понять. Но, Новак, товарищ Новак, зачем ты перечеркиваешь все достижения общего экономического пространства?» - спросил экономист Леонид Заико.
Он считает, что единый рынок нефти — обязательный элемент единого экономического пространства с Россией. «Если русские говорят, что мы сторонники единого экономического пространства, но единый рынок нефти мы не будем создавать, то мы говорим: «Ауфидерзейн, русские, ауфидерзейн!» - отметил экономист.
В качестве ответных мер тому, что Россия не выполняет решение о создании Союзного государства и ЕАЭС, он предложил временно выйти из этих образований, установив срок, например 9 месяцев.
«Хватит этой братской любви. Нужно показать себя», - заключил Леонид Заико.
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Поставки нефтепродуктов из России в Беларусь — экономически нецелесообразны, заявил министр энергетики России Александр Новак. Глава «Белнефтехима» Андрей...
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