«Удар серьезный, и это не шутка»: что будет с Беларусью, если РФ прекратит поставки нефтепродуктов

Поставки нефтепродуктов из России в Беларусь — экономически нецелесообразны, заявил министр энергетики России Александр Новак. Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков посчитал такие шаги посягательством на ЕАЭС. В свою очередь эксперты считают, что результатом российских действий станет рост цен на бензин и дизтопливо.

Экономически нецелесообразная дружба народов

Поставки в Беларусь нефтепродуктов из РФ не целесообразны, заявил 3 сентября министр энергетики России Александр Новак, "потому что они просто могут реэкспортироваться".

По его словам, «Беларусь обеспечивает себя полностью нефтепродуктами за счет переработки российской нефти».

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, беспошлинные нефтепродукты по сути являются скрытой формой субсидирования Республики Беларусь. Поэтому Россия может сократить поставки с 2 млн тонн до 100-300 тысяч тонн в год.

А как же ЕАЭС?

Ограничения на поставки Россией нефтепродуктов, по словам главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, негативно скажутся на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Он также заявил , что введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС.

«Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — отметил Рыбаков.

По его словам, вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.

Казахстан: хочет поставлять, но не может

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но не имеет такой возможности из-за отсутствия доступа к нефтепроводу, заявил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

«Конечно, мы готовы хоть завтра, у нас нефти очень много, но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Это загадка очень большая. С кем бы я не говорил на эту тему в Казахстане, говорят: "давно готовы поставлять нефть в Беларусь, но мы просто не зайдем», - отметил он.

Дипломат отметил, что если бы у Казахстана и Беларуси была общая граница, то казахстанская нефть уже давно бы шла на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. «Между нами громадная российская территория», - добавил он.

Кроме того посол констатировал, что у белорусских НПЗ «завязка полностью с РФ», передает «Интерфакс-Запад».

Что теперь? Рост цен

«По поводу конкурентоспособности — это действительно так: часть топлива из Российской федерации продавалась внутри страны, тем самым белорусские заводы могли на экспорт поставлять больше бензина и дизельного топлива. Это для них в условиях убыточности внутренних цен позволяло хоть как-то держаться на плаву. Условно, конечно», - прокомментировал БДГ минский экономист, эксперт проекта "Кошт урада" Дмитрий Иванович.

Теперь, добавил эксперт, «они будут вынуждены часть экспортных потоков перенаправить на внутренний рынок, что обернется для них ростом убытков».

«Бюджет в данном случае ничего не выиграет, ибо раньше он свое забирал с российского топлива, а теперь дополнительно потеряет от снижения экспорта и уменьшения экспортных пошлин. Удар серьезный, и это не шутка», - подчеркнул Иванович.

В общем, считает экономист, в результате можно ожидать ускорения роста цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

«И как ни странно, на фоне этого всего власти начали поднимать зарплаты бюджетникам. Раньше для этого были возможности, а как сейчас? А рост зарплат уже не отменишь», - заключил Дмитрий Иванович.

Единый рынок нефтепродуктов выгоден всем?

За первое полугодие Беларусь ввезла почти 2 млн нефтепродуктов, рост составил почти на 50%, 96,4% импорта нефтепродуктов Беларуси приходится на Россию, экспорт нефтепродуктов при этом вырос почти на 8% до 6,6 млн тонн, озвучил цифры в эфире радио «Примус» экономист Ярослав Романчук.

«Естественно, мы заработали на этом очень много денег. Получается, мы пытаемся просить какие-то нефтяные компенсации, говорим о едином энергобалансе, а руководство России говорит: «Вот мы вам даём на переработку нефть, вы себя обеспечиваете, все остальное наше»», - отметил эксперт.

По мнению эксперта, единый рынок нефтепродуктов - «это выгодно всем». «Нет, они будут его ограничивать не пускать, потому что лоббистов ТЭКа жаба душит. Не хотят ни с кем делиться, никого пускать в нефтедобычу, газодобычу», - отметил Романчук.

«Хватит братской любви»

«Я давно говорил: «Русские нам продают нефть, а мы делаем дизтопливо и бензин и продаем в Украину, которыми заправляются украинские танки». Похоже, их там прошибло, наконец, немножко стали думать. Эмоционально их можно понять. Но, Новак, товарищ Новак, зачем ты перечеркиваешь все достижения общего экономического пространства?» - спросил экономист Леонид Заико.

Он считает, что единый рынок нефти — обязательный элемент единого экономического пространства с Россией. «Если русские говорят, что мы сторонники единого экономического пространства, но единый рынок нефти мы не будем создавать, то мы говорим: «Ауфидерзейн, русские, ауфидерзейн!» - отметил экономист.

В качестве ответных мер тому, что Россия не выполняет решение о создании Союзного государства и ЕАЭС, он предложил временно выйти из этих образований, установив срок, например 9 месяцев.

«Хватит этой братской любви. Нужно показать себя», - заключил Леонид Заико.