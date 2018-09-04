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Автомобиль глазами детей: дети рассказывали и узнавали, для чего нужны автомобильные запчасти

05.09.2018 15:28 — Новости Экономики | БДГ  
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В честь 1 сентября сеть Бош Авто Сервис решила подарить детям возможность получить новые знания — об устройстве автомобиля.

Перед тем, как стать учениками необычной «автошколы» в зоне Bosch Mini, дети проходили предварительное «тестирование»: пытались угадать и своими словами объяснить назначение тех или иных автомобильных запчастей. Например, свечу зажигания сравнили со свечкой, пушкой и «быстроехалкой», салонный фильтр оказался похожим на гармошку и «опускалку-поднималку», а стеклоочистители напомнили детям крылья. Ближе всего к правильному ответу участники опроса оказались, рассказывая о лампах головного освещения – её назвали фарой, лампочкой и светильником. Видеоролик с их забавными ответами о том, что такое свеча зажигания или салонный фильтр и для чего могут использоваться в автомобиле, был размещен официальном канале сети Бош Авто Сервис. 

Работа бесплатной игровой зоны для детей и их родителей Bosch Mini была организована 1 сентября 2018 года в торгово-развлекательном центре GALLERIA MINSK. Зона Bosch Mini была создана при поддержке сети Бош Авто Сервис, а потому все развлечения, которые она предлагала малышам, так или иначе имели отношение к автомобильной тематике.

Дети и взрослые с интересом раскрашивали раскраски с изображениями и доступными описаниями ключевых элементов автомобиля, создавали собственные модели машинок из мягкого конструктора и деталей LEGO, делали фотографии на память в фотозоне с машинками-оригами.

Эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич: «Сегодня дети окружены автомобилями буквально с рождения, настолько, что даже не представляют себе жизнь без них. В будущем они и сами станут водителями, и нам хотелось бы, чтобы эти водители не только знали правила дорожного движения и умели управлять машиной и, но и «понимали» свой автомобиль, учились обращать внимание на особенности его работы — словом, относились к нему осознанно и уделяли должное внимание своевременной диагностике возможных проблем. Тогда, я уверен, наши дороги станут еще более безопасными – а это главная цель, которую сеть Бош Авто Сервис преследует в своей работе».

Сеть Бош Авто Сервис – одна из крупнейших сетей независимых СТО во всем мире, а также самая популярная сеть СТО в Европе. 

Сеть автосервисов, созданная концерном Bosch еще в 1921 году, в настоящее время представляет собой крупнейшую сеть станций технического обслуживания в мире. В прошлом году она отметила своё 95летие и сейчас насчитывает более 17 тысяч партнерских станций более чем в 150 странах мира. Все СТО сети Бош Сервис систематически проходят сертификацию и стремятся постоянно повышать стандарты по обеспечению качества.

К настоящему моменту сеть Бош Авто Сервис в Беларуси объединяет 30 СТО. 3 из них являются совмещенными и предоставляют своим клиентам услуги в рамках концепций Бош Авто Сервис, Бош Дизель Центр и Бош Дизель Сервис; еще 2 действуют в формате Бош Дизель Сервис.

Концепции для бизнеса СТО от Bosch — это детально разработанные технологии, направленные на удовлетворение различных потребностей независимых сервисных центров и требований региональных рынков.

 
 
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В честь 1 сентября сеть Бош Авто Сервис решила подарить детям возможность получить новые знания — об устройстве автомобиля.
 
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