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Глава концерна "Белгоспищепром": Сейчас нет острой необходимости в приватизации ОАО "Криница"

05.09.2018 15:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Сейчас нет острой необходимости в приватизации ОАО „Криница“, — заявил председатель концерна „Белгоспищепром“ Александр Забелло 5 сентября на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН.

„Мы не ставим перед собой задачу продать „Криницу“. Предприятие вышло из рецессии, сегодня оно работает рентабельно, увеличивает объемы производства и является по объемам лидером рынка, оно также лидирует по объемам экспорта пива. У нас есть собственный план развития, хотя есть узкие места. Например, расширение мощностей варочного производства, которые необходимо увеличить вдвое. Но и сегодня компания достаточно уверенно чувствует себя на рынке“, — подчеркнул руководитель концерна.

Он не исключил возможности продажи инвесторам акций ОАО „Криница“, если будут предложены хорошие условия покупки: „Если они нам будут интересны, почему бы и нет. В принципе производство останется здесь, будет работать здесь, будут поступления в бюджет. Думаю, что продажа возможна. Предложения поступают“.

„Мы продолжаем работать с Европейским банком реконструкции и развития в плане консультаций по ОАО „Криница“ в вопросах повышения эффективности производства. Но хочу сказать, что большой помощи от них мы не получили, потому что в принципе сами все, что необходимо, мы на „Кринице“ делаем“, — отметил Забелло.

Он также заметил, что в целом экспорт пива из страны на 5% превышает продажи на внутреннем рынке». «Это говорит о хорошем качестве нашего пива», — подытожил глава концерна.

Напомним, в январе этого года правительство одобрило проект меморандума с Европейским банком реконструкции и развития о подготовке пивоваренной компании «Криница» к приватизации.

В начале этого года глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, отвечая на вопросы БелаПАН, анонсировал проект по подготовке «Криницы» к приватизации. Процесс предпродажной подготовки «Криницы» будет финансироваться за счет собственных средств ЕБРР, уточнял Пивоварский.

ОАО «Криница» — крупнейший производитель пива в Беларуси, принадлежащий государству. Компания выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, в январе этого года правительство одобрило проект меморандума с Европейским банком реконструкции и развития о подготовке пивоваренной компании...
 
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