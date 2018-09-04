В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жизнь под крышей, или как правильно обустроить мансарду Существует стереотип, что роль мансарды состоит в том, чтобы быть гостевой спальней или кладовкой. Иногда помещения под кровлей делают неотапливаемыми, поскольку...

Существует стереотип, что роль мансарды состоит в том, чтобы быть гостевой спальней или кладовкой. Иногда помещения под кровлей делают неотапливаемыми, поскольку используются они в основном в летнее время. Подобный подход делает существование мансарды лишенным смысла, ведь дополнительный этаж в этом случае не увеличивает жилое пространство постоянных обитателей дома. В наши дни благодаря современным строительным технологиям и специальным аксессуарам мансарду можно сделать такой же комфортабельной и функциональной, как и любой другой этаж или помещение в доме, говорит архитектор Денис Требухин. Фактически фантазия домовладельца ничем не ограничена. Под крышей можно разместить не только спальню, но и детскую, зимний сад, домашний кинотеатр, рабочий кабинет или мастерскую, бар, бильярдную, жилое помещение с ванной комнатой и даже сауну. Вариантов множество, главное правильный выбор технических решений и надежная кровля, хорошо сохраняющая тепло и защищающая от протечек.К примеру, установка в мансарде сантехнического оборудования требует усиления пола, а также устройства серьезной гидроизоляции. Предусмотреть все это нужно ещё на стадии проектирования, поскольку перестроить мансарду в готовом доме будет проблематично. Если же в планы домовладельца входит устройство под крышей оранжереи или зимнего сада, то нужно при проектировании дома учесть не только вес земли и самих растений, но и их предполагаемую высоту. Это напрямую отразится на конфигурации и высоте кровли.Распространенной проблемой многих мансард является недостаточный воздухообмен, говорит архитектор Сергей Лекай. Теплый и влажный воздух с нижних этажей дома всегда поднимается вверх, отчего в мансардных этажах нередко бывает душно и влажно. Поэтому стоит обязательно сделать технический расчёт системы вентиляции. В некоторых случаях лучше даже использовать принудительную, а для сохранения тепла включить в нее теплообменники-рекуператоры.Все более популярным в последние годы становится такое решение, как детская в мансарде. Маленьким обитателям дома всегда очень нравится идея иметь собственный этаж. Однако родители при этом должны помнить о безопасности и принять все необходимые меры для защиты детей.Например, детский этаж должен быть обязательно оборудован маршевой лестницей шириной не менее 0,8 метра и с перилами по крайней мере метровой высоты, причем их опорные стойки должны быть расположены достаточно часто, чтобы между ними нельзя было пролезть. Окна в детской мансарде также устанавливают не простые, а обязательно нераспашные и запирающиеся на ключ.Уровень комфорта мансарды напрямую зависит от того, насколько правильно спроектирована и качественно смонтирована кровля, а также от типа используемых для ее устройства материалов. Одним из наиболее надежных решений в этом случае является гибкая черепица, технология производства которой за последние пару десятков лет претерпела существенные изменения.Современная гибкая черепица сегодня производится на основе модифицированных битумов, в частности, полимерного битума АПП. Этот материал сочетает в себе эластичность натурального битума с долговечностью и стойкостью полимера. Кроме того, он совершенно безопасен, поскольку не содержит окисленного битума и практически не подвержен старению.Благодаря своим свойствам АПП-битум сохраняет характеристики при нагреве до 140 градусов и придает, в сравнении с другими типами битумов, исключительную стойкость гибкой черепице к одному из самых агрессивных воздействий на кровлю, к солнечному излучению, говорит Елена Серегина, TEGOLA.Кроме того, используемая для формирования декоративного верхнего слоя базальтовая крошка создаёт надежную броню, защищающую материал от воздействия ультрафиолетового излучения и от механических повреждений. Что касается основы для гибкой черепицы, то ее роль выполняет прочное стекловолокно, которое, как и битумный слой, абсолютно непроницаемо для воды.Благодаря этим особенностям гибкая черепица не теряет своих эксплуатационных и эстетических свойств на протяжении всего периода эксплуатации, который измеряется десятилетиями. Например, гарантийный срок на различные модификации гибкой кровли TEGOLA может достигать 55 лет. Это именно тот уровень надежности, который необходим при выборе кровельного покрытия для дома с мансардой, ведь в этом случае любая протечка или повреждение кровли чреваты нарушением комфорта проживания в верхнем этаже дома и в некоторых случаях могут даже сделать его невозможным.Повышенного внимания требует и устройство кровельного пирога, в особенности способы его защиты от избыточной влажности. Как показывают исследования, всего пятипроцентное увлажнение слоя кровельной теплоизоляции вдвое снижает его теплоизоляционные свойства.Это тем более серьезная угроза, если учесть, что на долю кровли приходится 25 процентов всех теплопотерь в доме. Если же говорить о мансарде, для которой кровля служит одновременно и стенами, то здесь через кровлю может уходить до 70 процентов тепла. В сочетании с плохой вентиляцией это может сделать мансарду непригодной для жизни.Избежать подобных проблем поможет защита теплоизоляции в первую очередь от водяных паров с внутренней стороны. Для этой цели лучше всего использовать специальные пароизоляционные мембраны. Некоторые из них выпускаются с отражающим металлическим слоем из алюминия, благодаря чему не только защищают кровельный пирог от влаги, но и помогают сохранять тепло в мансарде и в доме.Еще от атмосферной влажности с внешней стороны. С этой задачей справится система подкровельной вентиляции и гидроизоляции. Для подкровельной гидроизоляции лучше всего использовать специальные пародиффузионные мембраны с высокой паропропускной способностью, которые укладываются непосредственно на утеплитель.А чтобы система работала эффективно, количество входных и выпускных отверстий, а также высоту вентиляционного зазора никогда не стоит делать на глаз. Расчет обязательно должен выполнить квалифицированный специалист, который учтет и особенности конфигурации кровли, и ее площадь, и расположение дома относительно розы ветров.При строительстве дома, особенно в регионах с повышенным уровнем осадков или очень снежной зимой, а также сильными ветрами, можно дополнительно усилить надежность кровельного покрытия, говорит Елена Серегина. Например, предусмотреть по всей поверхности гидроизоляционный подкладочный ковер.www.tegola.ru