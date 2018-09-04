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Беларусь перехотела в ВТО?

05.09.2018 16:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» вечером 4 сентября по итогам своего доклада главе государства заявил, что Беларусь должна учитывать все плюсы и минусы будущего вступления в ВТО.

Макей напомнил, что вступление Беларуси в ВТО не является самоцелью: наша страна все еще оценивает, нужно ли ей вступление в организацию.

«За последние полтора года мы заключили восемь протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в организацию. Всего на сегодня у нас 18 таких протоколов. Сейчас эта работа активизировалась, нам осталось провести переговоры с еще восемью государствами относительно перспективы нашего членства в ВТО», - цитирует министра БелаПАН.

Министр иностранных дел также отметил, что окончательное решение о вступлении нашей страны в ВТО будет принято лишь тогда, когда будет очевидна экономическая выгода этого шага.

Отметим, что во время встречи с главой МИД, Александр Лукашенко заявил, что экономика - это приоритет номер один для государства, поэтому внешнеэкономическая деятельность должна развиваться с акцентом на экспорт.

Напомним, что Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции ЕС, после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему. О завершении переговоров сообщалось в конце 2017 года, в мае 2018 года большинство стран - членов Всемирной торговой организации сегодня на заседании рабочей группы по присоединению Беларуси одобрили шаги правительства нашей страны в этом направлении.

 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» вечером 4 сентября по итогам своего доклада главе государства заявил, что Беларусь должна...
 
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