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Беларусь перехотела в ВТО?
05.09.2018 16:33 — Новости Экономики | БДГ
Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «
Макей напомнил, что вступление Беларуси в ВТО не является самоцелью: наша страна все еще оценивает, нужно ли ей вступление в организацию.
«За последние полтора года мы заключили восемь протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в организацию. Всего на сегодня у нас 18 таких протоколов. Сейчас эта работа активизировалась, нам осталось провести переговоры с еще восемью государствами относительно перспективы нашего членства в ВТО», - цитирует министра
Министр иностранных дел также отметил, что окончательное решение о вступлении нашей страны в ВТО будет принято лишь тогда, когда будет очевидна экономическая выгода этого шага.
Отметим, что во время встречи с главой МИД, Александр Лукашенко заявил, что экономика - это приоритет номер один для государства, поэтому внешнеэкономическая деятельность должна развиваться с акцентом на экспорт.
Напомним, что Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были
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