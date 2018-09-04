Беларусь перехотела в ВТО?

Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала « Беларусь 1 » вечером 4 сентября по итогам своего доклада главе государства заявил, что Беларусь должна учитывать все плюсы и минусы будущего вступления в ВТО.

Макей напомнил, что вступление Беларуси в ВТО не является самоцелью: наша страна все еще оценивает, нужно ли ей вступление в организацию.

«За последние полтора года мы заключили восемь протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в организацию. Всего на сегодня у нас 18 таких протоколов. Сейчас эта работа активизировалась, нам осталось провести переговоры с еще восемью государствами относительно перспективы нашего членства в ВТО», - цитирует министра БелаПАН .

Министр иностранных дел также отметил, что окончательное решение о вступлении нашей страны в ВТО будет принято лишь тогда, когда будет очевидна экономическая выгода этого шага.

Отметим, что во время встречи с главой МИД, Александр Лукашенко заявил, что экономика - это приоритет номер один для государства, поэтому внешнеэкономическая деятельность должна развиваться с акцентом на экспорт.