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Дефицит счета текущих операций Беларуси вырастет на треть из-за налогового маневра в России

05.09.2018 16:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году может вырасти до $ 2 млрд с ожидаемых $ 1,5 млрд в 2018 году в связи с сокращением нефтяных доходов Минска из-за налогового маневра в России, считают аналитики Sberbank CIB.

«Дефицит счета текущих операций (в Беларуси) увеличится. Снижение экспортных пошлин на нефть в России приведет к сокращению доходов от реэкспорта российской нефти (учитываемых в счете текущих операций). Подорожание импорта нефти на фоне глобального снижения нефтяных цен будет способствовать увеличению дефицита счета текущих операций Беларуси. Мы ожидаем, что при цене Брент $ 65/барр. он увеличится с $ 1,5 млрд в 2018 году до $ 2 млрд в 2019 году», — сказано в очередном аналитическом обзоре компании, в котором оцениваются масштабы негативных последствий налогового маневра для белорусской экономики.

По расчетам экспертов Sberbank CIB, при цене нефти Brent на уровне $ 73/барр. потери Беларуси составят порядка $ 0,6 млрд в 2019 году. В том числе в связи с удорожанием поставок нефти (из-за поэтапной отмены экспортных пошлин на нефть в РФ) дополнительные расходы Беларуси составят $ 300 млн. Еще $ 300 млн Минск потеряет из-за снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. По оценкам экспертов, в условиях прогнозируемой цены на нефть на уровне $ 73/барр. эта статья доходов белорусского бюджета может сократиться с $ 2 млрд в 2018 году до $ 1,7 млрд в 2019 году. Как следствие профицит бюджета Беларуси снизится до 1% ВВП (против 4,8% ВВП в первом полугодии 2018 года — ИФ).

В случае снижения цены на нефть до $ 65/барр., потери Беларуси составят $ 0,5 млрд, а профицит бюджета уменьшится до 0,7% ВВП, считают аналитики.

Как сообщалось, Минфин Беларуси оценивает снижение доходов бюджета в следующем году на уровне Br600 млн ($ 300 млн по текущему курсу) из-за начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. В связи с этим доходы бюджета снизятся на 1,7%, что приведет к необходимости сокращения расходной части для сохранения профицитного бюджета.

По данным Нацбанка Беларуси, в январе-мае 2018 года дефицит счета текущих операций платежного баланса составил $ 1,23 млрд (5,3% ВВП), что на 94,5% больше по сравнению с январем-маем 2017 года ($ 630,4 млн, 3,1% ВВП).

 
Теги: Минск
 
 
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По расчетам экспертов Sberbank CIB, при цене нефти Brent на уровне $ 73/барр. потери Беларуси составят порядка $ 0,6 млрд в 2019 году.
 
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