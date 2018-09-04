Пустующие и ветхие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости

5 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Ветхие и пустующие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости. Это предусмотрено указом №357 "О пустующих и ветхих домах" , сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом упрощен порядок продажи ветхих и пустующих домов. Без проведения аукционов предусматривается их продажа во всех населенных пунктах, за исключением Минска и областных центров. Вместе с тем областным исполкомам дано право с учетом интересов государства и местных условий определять другие территории, где объекты будут продаваться только на основании торгов, то есть там, где существует повышенный спрос на объекты и земельные участки.

"Продажа будет осуществляться по рыночной стоимости, если объект реализуется напрямую. Если продается на торгах, то рыночная стоимость станет стартовой, - пояснил Андрей Гаев. - По сравнению с общим правовым регулированием оценочной деятельности установлен более длительный срок действия заключения отчета об оценке. Результат проведенной независимой оценки в отношении выставляемых на продажу объектов будет действовать два года".

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