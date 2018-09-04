Сайдик: Контактная группа обсудит проведение международного расследования гибели Захарченко

Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Тони Фриш посетит пленных по обе стороны конфликта 6−12 сентября. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы 5 сентября в Минске.

«Гуманитарная рабочая подгруппа сосредоточилась на подготовке поездки координатора группы посла Тони Фриша в зону конфликта по обе стороны линии соприкосновения. Поездка состоится с 6 по 12 сентября. Посол Фриш встретится с удерживаемыми и ознакомится с условиями их содержания», — сказал он. Сайдик не смог назвать число пленных, с которыми встретится Фриш, поскольку «этот вопрос еще на стадии уточнения и подготовки».

По его словам, подгруппа по безопасности сегодня обсудила «возможные дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, включая вопросы разведения сил и средств». Спецпредставитель пояснил, что конкретные дополнительные меры согласованы не были, но рабочей подгруппе было дано поручение «выработать уточнения до следующей встречи», и выразил надежду на то, что стороны смогут «принять соответствующее решение в следующий раз».

Экономическая рабочая подгруппа продолжила обсуждать дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению качества мобильной связи «Vodafone Украина» в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Стороны также продолжили обсуждение актуальных вопросов водоснабжения в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса». Еще одной темой обсуждения стали пенсии гражданам, проживающим в зоне конфликта.

Политическая рабочая подгруппа продолжила «дискуссию по вопросам, связанным с имплементацией формулы Штайнмайера, амнистией и местными выборами в ОРДО и ОРЛО, что предусмотрено минскими договоренностями».

Сайдик обратил внимание на то, что встреча состоялась в четвертую годовщину подписания Минского протокола. По его словам, все члены трехсторонней контактной группы «еще раз подчеркнули свою полную приверженность Минским соглашениям».

«Как я уже упоминал в прошлый раз, нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта, — отметил спецпредставитель. — Благодаря перемирию, согласованному сторонами в связи с началом уборки урожая и в связи с началом учебного года, удалось значительно снизить уровень нарушения [режима] прекращения огня. Также в течение всего лета наблюдалось сокращение жертв среди гражданского населения. Согласно предварительным данным ООН, в августе их число опять достигло одного из самых низких уровней за все время конфликта — двое убитых и шесть раненых. Однако, как я всегда отмечаю, даже одна жертва — это уже слишком много».

Отвечая на вопрос, насколько уместным для сегодняшних переговоров он считает предложение представителей ОРДЛО почтить минутой молчания погибшего Александра Захарченко, Сайдик сказал, что «любая смерть, особенно насильственная, заслуживает сожаления».

«Я всегда призывал и сегодня настоятельно призываю стороны прилагать все возможные усилия к соблюдению режима прекращения огня и избежанию человеческих жертв. К сожалению, с самого начала конфликт повлек за собой слишком много жертв. Как председатель ТКГ я всегда буду делать все возможное для их избежания», — заявил Сайдик.

Отвечая на вопрос, было ли принято решение по поводу проведения международного расследования гибели Александра Захарченко, спецпредставитель ОБСЕ сказал: «Господин Грызлов поднял этот вопрос. Мы решили обсудить его в ближайшее время».

Следующее заседание контактной группы состоится 19 сентября.