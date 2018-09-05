Северинца задержали в Куропатах, он в ИВС УВД Минского района

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец находится в изоляторе временного содержания УВД Минского района. Об этом БелаПАН сообщила его жена Ольга Северинец.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, вероятнее всего, политик был задержан по административному делу об участии в несанкционированном мероприятии. Северинец также сообщила, что суд над Павлом состоится 6 сентября в суде Минского района. Время заседания пока неизвестно.

Как сообщал ранее БелаПАН сам Северинец, 5 сентября, около 14.00, к нему подошли сотрудники милиции. «На входе в Куропаты меня взяли „под белы ручки“ и повезли на какой-то разговор с начальством», — рассказал политик.

Его отвезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, где он пробыл около пяти часов.

Северинец является одним из организаторов акций протеста против работы ресторана «Поедем поедим», которые с 31 мая ежедневно проводятся возле входа на территорию заведения.