"Экономика на пальцах". Решится ли обновленное правительство начать менять правила игры

Программа появится в прямом эфире 6 сентября, в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Тема обновления белорусского правительства не отпускает автора программы «Экономика на пальцах» Сергея Чалого. Пока в оценках присутствует сдержанный оптимизм и надежда. Свою программу Сергей Румас должен представить в этом месяце, а пока мы поговорим о том, какой главный вызов стоит перед новыми людьми.

По мнению старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, персоналии не слишком важны. Значение имеет то, смогут ли они поменять правила игры в экономике настолько, чтобы обезопасить страну и добиться устойчивого роста.

А основой роста может стать активизация бизнеса, для которого необходимы одинаковые условия, как и для государственного сектора экономики. Плюс решение проблемы токсичных предприятий-зомби.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» 6 сентября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY будет рассуждать Сергей Чалый и Дмитрий Крук .

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.