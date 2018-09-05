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"Экономика на пальцах". Решится ли обновленное правительство начать менять правила игры

05.09.2018 21:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 6 сентября, в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Тема обновления белорусского правительства не отпускает автора программы «Экономика на пальцах» Сергея Чалого. Пока в оценках присутствует сдержанный оптимизм и надежда. Свою программу Сергей Румас должен представить в этом месяце, а пока мы поговорим о том, какой главный вызов стоит перед новыми людьми.

По мнению старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, персоналии не слишком важны. Значение имеет то, смогут ли они поменять правила игры в экономике настолько, чтобы обезопасить страну и добиться устойчивого роста.

А основой роста может стать активизация бизнеса, для которого необходимы одинаковые условия, как и для государственного сектора экономики. Плюс решение проблемы токсичных предприятий-зомби.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» 6 сентября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY будет рассуждать Сергей Чалый и Дмитрий Крук.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
 
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Гостем "Экономики на пальцах" станет давний друг Сергея Чалого, старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.
 
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