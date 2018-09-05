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"Экономика на пальцах". Решится ли обновленное правительство начать менять правила игры
05.09.2018 21:49 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 6 сентября, в 15.25.
Тема обновления белорусского правительства не отпускает автора программы
По мнению старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, персоналии не слишком важны. Значение имеет то, смогут ли они поменять правила игры в экономике настолько, чтобы обезопасить страну и добиться устойчивого роста.
А основой роста может стать активизация бизнеса, для которого необходимы одинаковые условия, как и для государственного сектора экономики. Плюс решение проблемы токсичных предприятий-зомби.
Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» 6 сентября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY будет рассуждать Сергей Чалый и
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Гостем "Экономики на пальцах" станет давний друг Сергея Чалого, старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.
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