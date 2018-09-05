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Беларусь и Китай создадут центр по инкубированию инновационных проектов

05.09.2018 22:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и технопарк Шанхайского университета создадут Китайско-белорусский центр по инкубированию инновационных проектов.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, соглашение об этом стороны подписали в рамках заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Пекине 4—5 сентября под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина и министра науки и технологий КНР Ван Чжигана.

"В результате реализации данного проекта планируется выполнять не менее 20—30 научно-технических и инновационных проектов ежегодно и коммерциализировать совместно созданную научно-техническую продукцию", — отметила пресс-служба.

В ходе заседания стороны подписали также соглашения о создании Китайско-белорусского центра по сотрудничеству в области трансформации научно-технических достижений и предприятия по производству оборудования для использования солнечной энергии в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Кроме того, белорусские вузы планируют выполнять с китайскими партнерами совместные научно-исследовательские проекты и разработки для продвижения наукоемких технологий и инновационной продукции.

По итогам второго заседания комиссии Шумилин и Ван Чжиган подписали итоговый протокол и утвердили программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2019—2020 годы.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и технопарк Шанхайского университета создадут Китайско-белорусский центр по инкубированию...
 
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