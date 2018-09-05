«Ситуация на евразийском пространстве крайне выигрышная. И я бы сказал за это господину Трампу спасибо», — заявил глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов на конференции в Алматы.

Бельянинов пояснил, что усиление внешнего давления позволило обратить внимания на исключительно высокий внутренний потенциал стран ЕАЭС. «Говорят, вы хотите возродить Советский Союз. Нет, мы хотим жить спокойно», — заверил глава ЕАБР.

Мы немного нагло, агрессивно ведем себя на евразийском пространстве, признался Бельянинов, и сейчас очевидно, что внутри Евразийского экономического пространства есть структуры, позволяющие смотреть в будущее спокойно.

«Мы способны создать региональную расчетную единицу. Для меня это рубль (российский — прим. TUT.BY). Есть мнение, что это может быть блокчейн. Но для меня блокчейн — это рубль», — подчеркнул Бельянинов.

Он напомнил, что ЕАБРу доверили участие в размещении белорусских суверенных бондов, растет спрос на операции в российских рублях, тенге, драмах.

«Мы глотаем пыль за уходящим поездом, давайте подумаем, как его опередить», — резюмировал глава ЕАБР.