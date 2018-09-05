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Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль животноводческой продукции четырех белорусских предприятий
06.09.2018 08:39 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 сентября. В связи с "выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России" Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору решила ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой четырьмя белорусскими предприятиями, сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о предприятиях "Брестские традиции" (выявление остатков кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы), "Старфуд" (остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы), Житковичском райпо (бактерии группы кишечной палочки в говядине) и птицефабрике "Рассвет" (остатки кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы).
Кокцидиостатики — вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидиозов (эймериозов) у животных. Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма, отмечает российское ведомство.
БелаПАН.
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Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль животноводческой продукции четырех белорусских предприятий
Минск, 6 сентября. В связи с "выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского...
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