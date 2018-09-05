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Три четверти областей Украины подтвердили участие в белорусско-украинском форуме регионов

06.09.2018 08:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. 18 из 24 областей Украины (75%) подтвердили свое участие в белорусско-украинском форуме регионов, который пройдет 25—26 октября в Гомеле. Шесть областей будут представлены на уровне первых лиц, сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси по итогам прошедшего 5 сентября заседания оргкомитета мероприятия под председательством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.

Как отмечается в релизе, во время форума планируется организовать около 10 мероприятий. Их участники ознакомятся с потенциалом друг друга в промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах. Параллельно будет организована выставка продукции двух стран.

По словам белорусского посла в Киеве Игоря Сокола, на форуме будет показана новая белорусская продукция, инновационные разработки. "Нам есть чем гордиться. Я думаю, что и Украине есть что показать в Беларуси, — сказал посол. — Наши украинские коллеги подтянут и бизнес-круги. Мы ожидаем, что в целом украинская делегация составит около 250-300 человек".

По словам Сокола, в украинских городах активно обновляют пассажирскую и коммунальную технику, есть большая потребность в дорожно-строительных машинах, поэтому у белорусских производителей есть хорошие шансы выйти на соседний рынок.

"В Украине теперь и губернаторы, городские и районные власти имеют в своем распоряжении значительные денежные средства, которые им надо осваивать. Я думаю, что знакомство на уровне губернаторов, председателей гор- и райисполкомов, сельских советов будет хорошим подспорьем, чтобы, с одной стороны, украинские коллеги сумели реализовать эти денежные средства, с другой стороны — помочь нашим экспортерам продвинуть продукцию", — заявил посол.

Ожидается, что на форуме будут подписаны контракты между предприятиями, а также межгосударственные соглашения.

Провести форум регионов Беларуси и Украины предложил Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Его украинский коллега Петр Порошенко поддержал идею и отметил, что следующий аналогичный форум можно будет организовать в Житомире.

11 и 12 октября в Могилеве пройдет пятый форума регионов Беларуси и России с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина.
БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Минск, 6 сентября. 18 из 24 областей Украины (75%) подтвердили свое участие в белорусско-украинском форуме регионов, который пройдет 25—26 октября в Гомеле. Шесть...
 
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