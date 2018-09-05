В январе—августе сумма сделок на Белорусской универсальной товарной бирже выросла на 28% до 2,5 млрд рублей

Минск, 6 сентября. В январе—августе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 245 тыс. биржевых сделок на общую сумму 2,5 млрд рублей, что на 28% выше показателя восьми месяцев 2017 года.



Как отметила пресс-служба биржи, наибольший товарооборот обеспечила секция металлопродукции — 942 млн рублей (+29%). При этом в структуре продаж традиционно доминировали черные металлы и изделия из них с суммой сделок 701 млн (+29%). "Положительная динамика была характерна и для других стратегических товарных позиций — цветных металлов и изделий из них, электротехнической продукции и угля", — говорится в релизе. В частности, цветных металлов было закуплено на 46 млн рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как реализация электротехнической продукции выросла на 12% до 51 млн.



"Самые высокие темпы роста по итогам 8 месяцев 2018 года продемонстрировал уголь. Сумма сделок с этим востребованным у отечественных цементопроизводителей товаром превысила 101 млн рублей, увеличившись на 63% по сравнению с январем—августом 2017 года. Единственной группой товаров, ушедшей в минус в рассматриваемом периоде, стал лом и отходы черных и цветных металлов, а также сами металлы и изделия из них, поставляемые за рубеж. Отставание от прошлогоднего показателя составило 4%, несмотря на то что физические объемы экспорта выросли на 6%", — сообщила пресс-служба БУТБ.



В секции лесопродукциии сумма сделок составила 894 млн рублей, прибавив 31% к результату января—августа прошлого года. "Положительный тренд обусловлен значительным увеличением поставок круглого леса на внутренний рынок, а также пиломатериалов и топливной щепы на экспорт. В случае с кругляком ключевым драйвером роста послужила поставленная главой государства задача максимально загрузить производственные мощности предприятий лесопромышленного комплекса", — отметили в пресс-службе.



С целью выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью через биржу приобретено 6,1 млн куб. м древесного сырья на 350 млн долларов (+17% в натуральном выражении и +28% — в стоимостном). Экспорт пиломатериалов с начала года превысил 338 млн рублей (+79%). Основные покупатели — компани из стран Европейского союза. На этот рынок также активно поставлялась топливная щепа — 2,1 млн куб. м более чем на 100 млн рублей. Таким образом, в сравнении с январем—августом 2017 года натуральный объем экспорта щепы увеличились в три раза, стоимостной — почти в пять раз.



На бирже также отметили существенное повышение спроса на бумажную продукцию на внутреннем рынке, что привело к увеличению ее реализации на 19% до 22 млн рублей. Кроме того, ускоренными темпами развивалась торговля услугами. С начала года объем закупок услуг по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий вырос на 98%, достигнув 58 млн. "Учитывая, что торговля услугами по лесовосстановлению еще только набирает обороты, можно ожидать, что в перспективе данный показатель будет продолжать демонстрировать положительную динамику", — предположили эксперты биржи.



В абсолютных величинах стоимостной объем сделок с товарами агропромышленного комплекса достиг 439 млн рублей, обеспечив 12% прироста в сравнении с прошлым годом. "Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных при сумме сделок 194 млн рублей, или плюс 28% к прошлому году, а также злаковые и кормовые добавки с суммой сделок 96 млн рублей, или плюс 10% к прошлому году", — сообщила пресс-служба биржи.

Востребованным у отечественных потребителей оказалось и мясо, что позволило увеличить объем его закупок более чем в два раза до 19 млн рублей. Вдвое, до 5 млн рублей, выросла реализация сливочного масла, а продажи сухого молока на внутреннем рынке прибавили 1%, составив 5,6 млн. Из экспортных позиций положительная динамика была зафиксирована по мясу (на 50% до 12 млн рублей), продукции переработки масличных культур (в 8 раз до 12 млн), ржаной и пшеничной муке (в 5 раз до 5 млн). "Между тем молокопродукты по-прежнему переживают не самые лучшие времена. Так, рост экспорта был характерен только для сыров сычужных и творога, поставки которых увеличились в 10 раз до 23 млн рублей. Остальная "молочка" либо вообще не реализовывалась на биржевых торгах (сухая молочная сыворотка), либо реализовывалась, но в гораздо меньших объемах, чем в прошлом году (сухое молоко, сливочное масло и технический казеин)", — отметили на бирже.



Вклад в общебиржевой оборот промышленных и потребительских товаров составил 249 млн рублей, или плюс 49% к соответствующему периоду 2017 года. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями, а также средствами для защиты растений и продуктами питания.



По состоянию на 1 октября на БУТБ аккредитовано 19.828 компаний, включая 4.001 нерезидента из 60 стран.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В январе—августе сумма сделок на Белорусской универсальной товарной бирже выросла на 28% до 2,5 млрд рублей Минск, 6 сентября. В январе—августе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 245 тыс. биржевых сделок на...

Марина Носова, БелаПАН.