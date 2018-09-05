ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В январе—августе сумма сделок на Белорусской универсальной товарной бирже выросла на 28% до 2,5 млрд рублей

06.09.2018 06:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 6 сентября. В январе—августе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 245 тыс. биржевых сделок на общую сумму 2,5 млрд рублей, что на 28% выше показателя восьми месяцев 2017 года.

Как отметила пресс-служба биржи, наибольший товарооборот обеспечила секция металлопродукции — 942 млн рублей (+29%). При этом в структуре продаж традиционно доминировали черные металлы и изделия из них с суммой сделок 701 млн (+29%). "Положительная динамика была характерна и для других стратегических товарных позиций — цветных металлов и изделий из них, электротехнической продукции и угля", — говорится в релизе. В частности, цветных металлов было закуплено на 46 млн рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как реализация электротехнической продукции выросла на 12% до 51 млн.

"Самые высокие темпы роста по итогам 8 месяцев 2018 года продемонстрировал уголь. Сумма сделок с этим востребованным у отечественных цементопроизводителей товаром превысила 101 млн рублей, увеличившись на 63% по сравнению с январем—августом 2017 года. Единственной группой товаров, ушедшей в минус в рассматриваемом периоде, стал лом и отходы черных и цветных металлов, а также сами металлы и изделия из них, поставляемые за рубеж. Отставание от прошлогоднего показателя составило 4%, несмотря на то что физические объемы экспорта выросли на 6%", — сообщила пресс-служба БУТБ.

В секции лесопродукциии сумма сделок составила 894 млн рублей, прибавив 31% к результату января—августа прошлого года. "Положительный тренд обусловлен значительным увеличением поставок круглого леса на внутренний рынок, а также пиломатериалов и топливной щепы на экспорт. В случае с кругляком ключевым драйвером роста послужила поставленная главой государства задача максимально загрузить производственные мощности предприятий лесопромышленного комплекса", — отметили в пресс-службе.

С целью выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью через биржу приобретено 6,1 млн куб. м древесного сырья на 350 млн долларов (+17% в натуральном выражении и +28% — в стоимостном). Экспорт пиломатериалов с начала года превысил 338 млн рублей (+79%). Основные покупатели — компани из стран Европейского союза. На этот рынок также активно поставлялась топливная щепа — 2,1 млн куб. м более чем на 100 млн рублей. Таким образом, в сравнении с январем—августом 2017 года натуральный объем экспорта щепы увеличились в три раза, стоимостной — почти в пять раз.

На бирже также отметили существенное повышение спроса на бумажную продукцию на внутреннем рынке, что привело к увеличению ее реализации на 19% до 22 млн рублей. Кроме того, ускоренными темпами развивалась торговля услугами. С начала года объем закупок услуг по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий вырос на 98%, достигнув 58 млн. "Учитывая, что торговля услугами по лесовосстановлению еще только набирает обороты, можно ожидать, что в перспективе данный показатель будет продолжать демонстрировать положительную динамику", — предположили эксперты биржи.

В абсолютных величинах стоимостной объем сделок с товарами агропромышленного комплекса достиг 439 млн рублей, обеспечив 12% прироста в сравнении с прошлым годом. "Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных при сумме сделок 194 млн рублей, или плюс 28% к прошлому году, а также злаковые и кормовые добавки с суммой сделок 96 млн рублей, или плюс 10% к прошлому году", — сообщила пресс-служба биржи.

Востребованным у отечественных потребителей оказалось и мясо, что позволило увеличить объем его закупок более чем в два раза до 19 млн рублей. Вдвое, до 5 млн рублей, выросла реализация сливочного масла, а продажи сухого молока на внутреннем рынке прибавили 1%, составив 5,6 млн. Из экспортных позиций положительная динамика была зафиксирована по мясу (на 50% до 12 млн рублей), продукции переработки масличных культур (в 8 раз до 12 млн), ржаной и пшеничной муке (в 5 раз до 5 млн). "Между тем молокопродукты по-прежнему переживают не самые лучшие времена. Так, рост экспорта был характерен только для сыров сычужных и творога, поставки которых увеличились в 10 раз до 23 млн рублей. Остальная "молочка" либо вообще не реализовывалась на биржевых торгах (сухая молочная сыворотка), либо реализовывалась, но в гораздо меньших объемах, чем в прошлом году (сухое молоко, сливочное масло и технический казеин)", — отметили на бирже.

Вклад в общебиржевой оборот промышленных и потребительских товаров составил 249 млн рублей, или плюс 49% к соответствующему периоду 2017 года. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями, а также средствами для защиты растений и продуктами питания.

По состоянию на 1 октября на БУТБ аккредитовано 19.828 компаний, включая 4.001 нерезидента из 60 стран.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 сентября. В январе—августе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 245 тыс. биржевых сделок на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Имеет ли право на жизнь жилищная облигация? Круглый стол застройщиков и Минфина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика