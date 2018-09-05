Имеет ли право на жизнь жилищная облигация? Круглый стол застройщиков и Минфина

Но «Тамбаз» — не единственная компания, которая попала в сложное положение и не смогла выполнить взятые на себя обязательства. В число таких застройщиков, которые реализовывали квартиры путем выпуска и продажи жилищных облигаций, вошла и такая компания, как «Волынь».

Права дольщиков и владельцев облигаций разграничили

Одним из нововведений постановления № 33 является то, что в нем дается новая формулировка жилищной облигации, которая соответствует определению облигации, содержащемуся в законодательных актах. Алексей Красинский поясняет, что, решая принять участие в «долевке», гражданин передает застройщику деньги на строительство квартиры и одновременно с этим у него возникают права на строящийся объект. При покупке жилищных облигаций между владельцем ценных бумаг и эмитентом возникают правоотношения займа. Физическое лицо передает в долг денежные средства застройщику, за счет которых ведется строительство.

Директор Департамента по ценным бумагам также акцентирует внимание на том, что в настоящее время во взаимоотношениях между владельцами жилищных облигаций и эмитентами есть еще одна проблема, требующая урегулирования.

Сегодня застройщик за счет привлеченных путем продажи жилищных облигаций средств строит дом, вводит его в эксплуатацию как общий объект строительства и передает жилые помещения владельцам ценных бумаг на основании актов приемки-передачи. При этом он не оформляет права собственности на квартиры на свое имя. В связи с этим возникает вопрос, на каком основании владельцу облигаций передается незарегистрированный объект недвижимого имущества?

— Я думаю, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Каждый застройщик сначала будет регистрировать право собственности на жилое помещение на себя, а потом по акту приемки-передачи передавать его владельцу жилищных облигаций, — уточняет Алексей Красинский.



