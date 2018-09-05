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Беларусь может занять у ЕАБР более 100 млн евро на строительство подстанций под проект АЭС

06.09.2018 11:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Среди возможных новых проектов в Беларуси руководитель проектного блока Евразийского банка развития (ЕАБР) Всеволод Смаков назвал кредит на строительство пиковых подстанций под АЭС.

«Есть непонимание, зачем еще генерация, но АЭС должна быть интегрирована в систему страны. Ее мощности — от 25 до 40% мощности энергосистемы. Когда такая доля одного объекта в генерации, должна быть подстраховка, механизмы замещения выпадающих мощностей — на случай ремонтов, к примеру», — сказал Смаков.

По оценкам экспертов, для строительства пиковых подстанций в общем объеме до 800 МВт Беларусь может занять у ЕАБР около 100 млн евро. «Такой проект рассматривается», — отметил Смаков.

Он рассказал, что в настоящее время банк реализует проекты на 600 млн долларов. Критерием выбора становится, в частности, интеграционная составляющая, подчеркнул Смаков. В качестве примера привел проект финансирования закупки техники БелАЗ для угольных разрезов Кузбаса. ЕАБР профинансировал почти 100 млн долларов под эти закупки самосвалов. «Плюс открыто финансирование на сам БелАЗ. Деньги имели мультипликативный эффект для Беларуси и России», — отметил эксперт. Он напомнил, в частности, что до 45% железнодорожных перевозок в России — это перевозка угля.

Среди обсуждаемых проектов — предоставление до 100 млн долларов под выпуск комплектующих для МТЗ.

 
 
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Среди возможных новых проектов в Беларуси руководитель проектного блока Евразийского банка развития (ЕАБР) Всеволод Смаков назвал кредит на строительство...
 
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