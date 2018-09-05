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Зампред ЕАБР: Беларусь в течение месяца получит "зависшие" 200 млн долларов кредита

06.09.2018 11:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь в течение месяца получит от ЕФСР «зависший» шестой транш кредита на 200 млн долларов, заявил журналистам зампред правления ЕАБР Андрей Крайний.

«Вопрос чисто технический, идет оформление», — отметил Крайний, подчеркнув, что средства выдаются дешевле рынка — под 1%. При этом, считает эксперт, цели, на которые выдавался кредит, в целом достигнуты.

Условия по седьмому траншу еще будут уточняться, пояснил зампред правления, отметив высокую активность Беларуси в части использования ресурсов ЕФСР. «При кредитовании Беларусь часто дает суверенные гарантии, и это хорошее подспорье», — добавил он.

Беларусь, успевшая получить пять траншей на 1,6 млрд долларов из кредита на 2 млрд долларов, рассчитывала на шестой транш в конце 2017-го и седьмой — в начале 2018-го, по итогу выполнения контрольных показателей на 1 января нынешнего года. Но время шло, и сроки смещались. В частности, в феврале министр финансов отмечал, что 200 млн долларов шестого транша Беларусь ждет в первом квартале.

В июне представитель Минфина сказал Reuters, что Минск обсуждает с ЕФСР новые критерии и новые сроки выполнения условий последнего кредитного транша. «Надеюсь, что шестой транш мы получим очень скоро, седьмой — до конца года», — сказал Ермолович.

В пресс-службе ЕФСР TUT.BY сообщили, что сроки выделения денег Беларуси не определены. «Дата заседания Совета Фонда по рассмотрению вопроса шестого транша еще не назначена. После принятия решения Советом Фонда по шестому траншу будет проведена работа по определению новой контрольной даты для седьмого транша и оценке выполнения его условий», — отметили в ЕФСР.

Матрицей мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка Беларуси, поддерживаемых финансовым кредитом ЕФСР, для получения седьмого транша Беларусь должна была обеспечить выполнение нескольких контрольных показателей. В частности, речь шла об ограничении изменения фонда зарплаты величиной среднегодовой инфляции, соответствующей таргетируемой инфляции на конец 2017 года на уровне до 9%; уровне возмещения тарифами затрат по оказанию транспортных услуг населению не менее 70% по итогам 2017 года; подготовке отчета по фискальным рискам, генерируемым государственными предприятиям; начале функционирования института омбудсмена.

Как ранее сообщалось, Минфин Беларуси и Евразийский банк развития в марте 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита на 2 млрд долларов из средств ЕФСР в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований на 2016−2018 годы.

Эксперты ЕФСР в конце прошлого года признавали, что Беларуси удалось добиться макроэкономической стабилизации, но ослабление монетарной политики
и наметившийся в конце года опережающий рост реальной зарплаты по сравнению с ростом производительности труда может поставить под угрозу достижения властей по снижению инфляции.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь, успевшая получить пять траншей на 1,6 млрд долларов из кредита на 2 млрд долларов, рассчитывала на шестой транш в конце 2017-го и седьмой - в начале 2018-го, по...
 
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