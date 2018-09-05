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Гражданка Украины спрятала 80 кг смеси для приготовления мороженого в микроавтобусе, который в Беларуси могут конфисковать
06.09.2018 11:13 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 сентября. Гражданка Украины спрятала от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в автомобиле, свыше 80 кг сухой смеси для приготовления мороженого, сообщает Государственный таможенный комитет.
Сотрудники Брестской таможни выявили нарушение таможенного законодательства в пункте пропуска "Олтуш". При досмотре микроавтобуса Fiat Scudo, на котором следовала женщина, таможенники обнаружили за декоративной обшивкой дверей и багажного отделения тайники, в которых был спрятан товар. Его стоимость предварительно оценили в 1.200 рублей.
Согласно законодательству микроавтобус (2008 года) как средство совершения административного правонарушения изъят до решения суда. Оценено транспортное средство в 17 тыс. рублей.
По информации таможенников, в отношении гражданки Украины начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с конфискацией сокрытого товара и транспортного средства.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Гражданка Украины спрятала 80 кг смеси для приготовления мороженого в микроавтобусе, который в Беларуси могут конфисковать
Минск, 6 сентября. Гражданка Украины спрятала от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в автомобиле, свыше 80 кг сухой смеси для приготовления мороженого,...
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